Je staat er meestal niet bij stil, maar in Nederland vindt dagelijks huiselijk geweld plaats. Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen zijn slachtoffer. Ze worden fysiek of emotioneel mishandeld en/of verwaarloosd. Talitha maakte zich zorgen om het vriendinnetje van haar dochter en kwam in actie.

VIVA samen met Rijksoverheid

Uit een recente peiling in opdracht van de Rijksoverheid blijkt dat vier op de tien Nederlanders ooit heeft getwijfeld of een kind lichamelijk of emotioneel werd mishandeld. Drie op de tien van deze twijfelaars bespraken hun vermoedens alleen met hun partner of deden niets met hun zorgen.

Talitha* twijfelde lang of ze iets moest doen voor het vriendinnetje van haar dochter op de basisschool. “Ik vermoedde dat het niet goed ging bij Kim thuis. Ze werd aan haar lot overgelaten. Ze droeg vieze kleding en rook niet fris. Ook kwam ik haar regelmatig ’s avonds laat op straat tegen. Ze had dan nog niet gegeten.”

Bespreek je zorgen

Je zorgen bespreken is een eerste stap in de goede richting. Je kunt bijvoorbeeld aan een buurvrouw, leerkracht of familielid vragen of zij ook denken dat het niet goed gaat met het kind. Want meestal ben je niet de enige die zich zorgen maakt. Misschien hoorde jij iets en heeft de ander iets gezien. In dat geval weet je samen meer over wat er aan de hand is. Als je je zorgen deelt, kun je ook samen nadenken over hoe je het kind kunt helpen.

Talitha besprak haar zorgen met haar man. Ze bleef twijfelen of zij degene was die hulp moest inschakelen. Op een dag heeft ze de knoop doorgehakt en om advies gevraagd aan Veilig Thuis. Ze kreeg een vrouw aan de lijn aan wie zij anoniem haar verhaal vertelde. “Dat was fijn. Voor mij was het belangrijk dat niemand erachter zou komen dat ik had gebeld, omdat onze dochters bij elkaar op school zitten.”

Het bleek dat de ouders van Kim een alcoholprobleem hadden, waardoor Kim en haar broertje werden verwaarloosd. Inmiddels zijn de ouders uit elkaar en woont Kim bij haar vader. Hij heeft een nieuwe vriendin die hem van de drank af helpt. Talitha: “Ik ben blij dat ik mijn twijfels heb overwonnen. Het gaat nu veel beter met Kim.”

Kom in actie

De nieuwe campagne Het houdt niet op, totdat je iets doet laat mensen zien dat ze iets kunnen doen met hun zorgen. Zo helpt de website ikvermoedhuiselijkgeweld.nl met advies hoe je in actie kunt komen. Je vindt er onder andere signalen van kindermishandeling en tips om het gesprek over je zorgen aan te gaan. Voor advies en hulp kun je ook bellen met Veilig Thuis via 0800-2000. Oók als je twijfelt of het wel om kindermishandeling gaat.

*Uit privacyoverwegingen zijn Talitha en Kim niet hun echte namen.