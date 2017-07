Voor een weekendje hotspots, design en inspirerende architectuur hoef je heus niet het vliegtuig in en de grens over. In deze Nederlandse steden valt genoeg moois te zien. En met de auto ben je er zo!

Rotterdam



Shop: de leukste adresjes op het gebied van mode en design vind je rondom de Pannekoekstraat. Depot bijvoorbeeld: een design- en interieurshop die tegelijkertijd ook een ontwerpstudio en adviesbureau is. De prachtige winkel is ingericht als een echt woonhuis en voelt heel huiselijk aan. Interieurinspiratie gegarandeerd!

See: Het Nieuwe Instituut in het Museumpark is dé plek voor liefhebbers van architectuur en design. Blijf tussen 9 t/m 27 augustus ook ’s avonds hangen, want dan is er Pleinbioscoop in het Museumpark. Negentien zomeravonden met bijzondere films op een enorm scherm.

Eat: urban food & drinks én de grootste stadsboerderij van Europa vind je onder de oude spoorlijn in De Hofbogen.

Sleep: wakker worden met een prachtig uitzicht doe je in het NHOW Design Hotel. Gevestigd in het architectonische hoogstandje (letterlijk) De Rotterdam en met prachtig uitzicht op de Erasmusbrug.



Eindhoven

Shop: Hippe kleding en interieuraccessoires die je meteen mee naar huis wilt nemen vind je bij StudioRUIG. Ze verkopen er het eigen werk van de drie ontwerpers en merken als Cluse en Ferm Living.

See: TAC (Temporary Art Centre) is de plek voor kunst- en talentontwikkeling in Eindhoven. Er zijn maar liefst 80 ateliers van startende kunstenaars en een uitgebreid cultureel programma met exposities, lezingen, workshops en muziek.

Eat: Eten, drinken en design komen samen in de Kazerne. Je kunt er lunchen, borrelen of dineren en meteen een expo bezoeken.

Sleep: Niet alleen studenten kunnen terecht in The Student Hotel (ook te vinden in andere steden). Hier slaap je voor een betaalbare prijs in een designhotel met een te gekke lobby en slim ingerichte kamers.

Arnhem

Shop: Echt originele aankopen vind je bij Coming Soon: de conceptstore voor Dutch design. Een originele mix van Nederlandse fashion- en productdesigners.

See: Het Modekwartier in de Arnhemse wijk Klarendal is een creatieve hotspot die volledig in het teken staat van mode, design en kunst. Hier vind je winkels, studio’s en ateliers van aanstormend talent en gevestigde namen.

Eat: Sla tijdens je bezoek aan het Modekwartier zeker Sweet Sugar Hill niet over. Je vindt er chocoladerepen uit Madagascar, zuurstokken uit Zweden en héél veel goddelijke taartjes.

Sleep: Modemeisjes slapen in Hotel Modez. Studio Piet Paris bedacht het unieke concept en voor de inrichting van de 20 kamers zijn Nederlandse modeontwerpers gevraagd.

