Tig soorten mascara, maar déze ken je nog niet

8 op de 10 vrouwen gebruiken dagelijks mascara. Dikke kans dat jij er daar één van bent. Maar jij draagt niet dezelfde mascara als al die andere beautylovers, want de één wil volume, de ander lengte, en weer iemand anders zweert bij waterproof. Daar is nu de perfecte oplossing voor: een mascara die je zelf kunt samenstellen.

Zelfs in tijden van thuiswerken en weinig sociale contacten is er één make-up product waar we niet zonder kunnen: mascara. Al is het maar om voor jezelf het gevoel te hebben dat je met een uitgeslapen blik de wereld in kijkt. Of om de vele spiegels die je dagelijks tegenkomt. Zo verslijten we met z’n allen de nodige tubes en borsteltjes.

Naturel of drama?

Check maar eens in je vriendinnengroep: iedereen heeft een andere voorkeur. Misschien ben jij dagelijks met een wimperkruller in de weer voor een open oogopslag en heeft je beste vriendin van nature krullende wimpers. Maar baalt zij weer van het petite aantal haartjes op haar wimperrand, terwijl jij over volume niks te klagen hebt. Gelukkig is er voor elk wimperprobleem een mascara-oplossing.

Die persoonlijke voorkeur wordt ook nog eens beïnvloed door het moment van de dag of de gelegenheid. Tijdens een conference call wil je misschien zo naturel mogelijk voor de dag komen, terwijl je voor een vrijmibo Skype-sessie met vrienden best wat meer drama aandurft voor een oogverblindende look.

Jouw unieke mascara

Voor al die verschillende momenten wil je met mascara wel weten waar je aan toe bent, en liefst niet allerlei merken door elkaar gebruiken. Precies om die reden moet je eens kijken op de site van FRIDAY Mascara. Hier stel je voor elke situatie je eigen perfecte mascara samen door te kiezen uit zes formules en acht borsteltjes die jouw geliefde effect vergroten. Nooit meer zonder mascara zitten? Kies dan voor de herhaalservice! Je hoeft alleen aan te geven hoe vaak je jouw ideale combi wilt ontvangen en voilà: hij valt gewoon bij je in de brievenbus!

Er is meer…

Drie extraatjes die dit cadeautje aan jezelf totally verantwoorden:

Deze mascara zorgt voor een betere wereld. Hij wordt niet getest op dieren en vier van de zes formules zijn zelfs vegan.

Als jij FRIDAY Mascara helpt door je lege tubes te recyclen, ontvang je na elke zesde mascara een gratis exemplaar. Super eco friendly, dus!

Bij elke levering ontvang je een leuk kaartje en als je de herhaalservice kiest, krijg je bij je eerste bestelling ook nog eens een extra borsteltje gratis.

Check it out!

Op de site vind je nog meer info over deze unieke service en kun je je eigen mascara samenstellen. Zo wordt het elke dag een beetje vrijdag!