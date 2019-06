Deze nieuwe telefoon is onmisbaar als je haarscherpe foto’s wilt maken

Soms is het goed om even stil te staan en te genieten van de mooie momenten die je in het alledaagse leven kunt vinden. Een herinnering is zo gemaakt, en om die lang vast te houden zijn mooie foto’s en video’s super belangrijk. Een lunch met vriendinnen, je zus die thuiskomt van een maandenlange reis of dat langverwachte avondje stappen met je beste vriendinnen. Leg alles vast met de nieuwste telefoon van OPPO, de Reno 10x Zoom.

VIVA samen met OPPO

Iedereen kent ze wel: van die foto’s die even snel op een alledaags moment zijn gemaakt en daardoor niet helemaal scherp zijn. Zonde, want juist deze momenten wil je later terugzien om herinneringen mee op te halen. Je hoeft geen topfotograaf te zijn om mooie beelden te schieten, als je maar het juiste toestel hebt. Tegenwoordig kan dat prima een smartphone zijn, zolang het maar de OPPO Reno 10x Zoom is.

Foto genomen met OPPO Reno 10x Zoom

De leukste avonden voor altijd vastgelegd

Zaterdagavond, na maanden van plannen is jullie vriendinnenclub eindelijk compleet. Tijd om een groepsfoto te maken waar iedereen op staat. Met de OPPO Reno 10x Zoom gaat dit voortaan wel goedkomen, want de drie camera’s hebben maar liefst 48,13 en 8 megapixels. Bovendien heeft ‘ie een groothoeklens, waardoor iedereen op beeld past zonder awkward te hoeven bukken.

Ook als je in een club staat maak je nog mooie groepsfoto’s, want de ultra-nachtmodusfunctie maakt namelijk onderscheid tussen object en achtergrond en zorgt voor een scherp beeld met de juiste kleuren. Ben je diep in de nacht nog met z’n tweeën over en wil je een toffe selfie maken om de rest te laten weten wie de echte party animals zijn? Dan zet je de selfiecamera aan en schuift de ‘haaienvin’ uit de bovenkant van de Reno 10x Zoom. Je kunt kiezen uit talloze filters, stickers, portretten, vijf stijlvolle bokeh instellingen (die zorgen voor mooie effecten) en meer!

Familie proof

Uiteraard wil je er ook bij zijn als er hoogtepunten in je familie plaatsvinden. Een video van het moment dat je zus thuiskomt na negen maanden reizen is onbetaalbaar. Wil je haar al vanaf de bagageband filmen terwijl jij met al haar vrienden en familie als verrassing verdekt staat opgesteld? Geen probleem met de OPPO Reno 10x Zoom. Zoals de naam al doet vermoeden, is je beeld even scherp als je meerdere keren inzoomt voor een foto of een 4K-video (met Dolby Atmos audio ondersteuning voor een echte bioscoopervaring). Je kunt digitaal zelfs zestig (!) keer inzoomen.

En zwaait je zus per ongeluk je Reno 10x Zoom uit je hand als ze je in de armen valt? Geen zorgen, het 6.6 inch notchless voorscherm is heel sterk en kan wel tegen een stootje. Dit komt mede door het Gorilla Glass 6.0, de nieuwste generatie gehard glas.

Eropuit

Leuk hoor, dat je zus zo lang weg was en thuiskomt met de gaafste foto’s. Maar dat kan jij ook! Kijk eens goed om je heen, waar je ook bent. In je eigen huis, stad en favoriete koffietentje valt net zo veel te ontdekken als in een nieuwe omgeving. Zoom eens in op die mooie molen van een verre afstand of je perfecte avocadotoast en laat je creativiteit erop los.

Laat je trouwens niet tegenhouden door beperkte opslagruimte. De OPPO Reno 10x Zoom heeft heel veel geheugen, 256GB om precies te zijn (en 8GB aan werkgeheugen!) dus laat de fotograaf in jou los. Over batterij en snelheid hoef je je ook geen zorgen te maken, de OPPO Reno 10x Zoom beschikt over een grote 4065mAh batterij, ondersteunt snelladen en is uitgerust met de nieuwste Snapdragon 855 chipset. Laat je inspireren door de OPPO Reno 10x Zoom en inspireer vervolgens iedereen om je heen.

Geschikt voor elk hoogtepunt in je leven

De OPPO Reno 10x Zoom is geschikt voor elk hoogtepunt in je leven en komt in de meest jaloersmakende gradientkleuren Ocean Green en Jet Black. Vanaf 7 juni is de telefoon verkrijgbaar voor een adviesprijs van €799 bij o.a. T-Mobile, MediaMarkt en Coolblue. Volg OPPO op Instagram en Facebook @OPPONederland en bekijk het zelf.