Dit gebeurt er als je een verliefd stel financiële dilemma’s voorlegt

Leonie (24) en Roy (27) zijn nu 5 jaar samen en hebben vorig jaar een nieuwbouwwoning gekocht. Daar komt een strakke planning bij kijken, óók financieel. Hoog tijd dus om samen de belangrijkste geldzaken door te nemen.

VIVA samen met Aegon

Een week voordat Leonie aan haar wereldreis begon, hoorden zij en Roy dat ze waren ingeloot voor een nieuwbouwproject in De Zilk. Veel beslissingen rondom het huis moest Roy daarom alleen nemen. Gelukkig is Roy werkvoorbereider in de bouw en heeft dus verstand van zaken. En als er over de kleur van de badkamertegels besloten moest worden, was er FaceTime.

Blind vertrouwen

Verder was het handig dat de twee elkaar blind vertrouwen als het op financiële keuzes aankomt. Vooral sinds de aankoop van hun huis houden ze geen uitgave voor elkaar geheim. Toch valt er altijd nog wat te leren van de ander, ook op het vlak van geld. Daarom legden ze elkaar een aantal vragen voor uit het spel Honey, let’s talk money. Weten Roy en Leonie echt alles van elkaar?

Hoe gaan we de kosten verdelen, naar draagkracht of allebei de helft?

Leonie ‘Ik dacht altijd gewoon fiftyfifty. Ik wil evenveel meedoen. Dat is een gevoel, ook al is het misschien niet eerlijk omdat jij meer verdient dan ik. Maar ja, het is ook best suf als je in hetzelfde huis woont en de een heeft het breder dan de ander.’

Roy ‘Ik heb altijd al gezegd: laten we het naar draagkracht doen. Wat ga ik anders doen met het geld dat ik overhou?’

Als ik voor mezelf wil beginnen, zou je dat stimuleren?

Roy ‘Ja, voor honderd procent. Als jij ergens je passie en energie uit haalt, wie ben ik dan om nee te zeggen? We hebben sowieso één goede inkomstenbron, dus het risico is niet zo groot. Maar wat als ik mijn eigen bouwbedrijf wil beginnen?’

Leonie ‘Ik zou het wel fijn vinden als je daarmee wacht totdat we ons huis helemaal op orde hebben. Als je het voor de oplevering doet, vind ik het eng.’

Als m’n ouders financiële hulp nodig hebben, zouden wij die dan bieden?

Leonie ‘Het ligt eraan hoe ze in die situatie terecht zijn gekomen. Als ze de hele week in het casino hebben gehangen, nee. Als een van beide arbeidsongeschikt is geworden en wij hebben de middelen, dan wel. En wat zeg jij, als het jouw ouders zijn?’

Roy ‘Ik sluit me daarbij aan. Hoewel het makkelijk praten is nu. Als je ouders hun huis worden uitgezet, wees dan maar zo rechtlijnig.’

Wie geeft het meeste uit van onze gezamenlijke rekening?

Roy ‘We zijn best wel hetzelfde als het om geld uitgeven gaat, allebei zuinig.’

Leonie ‘Ik moet eerlijk zeggen dat ik heel gierig ben geweest. Ik gaf geen cent uit, tot frustratie van Roy. Op vakantie kon ik me de hele dag naar voelen als ik ergens een hoge entreeprijs voor had betaald. Nu ik fulltime werk, gaat het een stuk beter.’

Roy ‘Ja, sinds je reis is het veranderd. Gelukkig, want we moeten wel een beetje leven.’

