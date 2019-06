Dit is waarom het hele gezin deze zomer een luisterboek wil

Onderweg naar je vakantiebestemming, op het strand, in de keuken terwijl je kookt of voor het slapen gaan; een luisterboek kan altijd. Geen gesjouw met boeken, maar eenvoudig met een app. Oortjes in en genieten maar.

Heb jij al eens kennisgemaakt met een luisterboek? Reuzehandig voor de hele familie, omdat er altijd wel iets leuks of leerzaams tussen zit voor groot én klein. Zeker als je deze zomer met de auto op vakantie gaat, een lange vliegreis maakt of onderweg bent voor een dagtrip. Met al die prachtige kinderverhalen en sprookjes blijft het zeker wel even stil onderweg. Kan je zelf ook eindelijk beginnen aan de nieuwste thriller van Saskia Noort waar je anders nooit aan toekomt. Laat de vakantie maar beginnen!

Eigen boekenplank

Storytel heeft nu een heel handig familieabonnement, waarmee je als gezin onbeperkt geniet van wel honderdduizend Nederlands- en Engelstalige luisterboeken en e-books. Van sprookje tot chicklit en van thriller tot managementboek. Hierin kies je voor 4 of 6-persoons abonnement, waarbij elk gezinslid een eigen boekenplank heeft met z’n favorieten. Plaats je je boek offlline op de boekenplank, dan kun je ook zonder internet gewoon verder lezen. En kom je er na een paar bladzijden achter dat het niks is, dan kies je gewoon een andere. In de app zit trouwens een handige kidsmode, zodat je altijd een veilige leesomgeving creëert voor je kind.

De mooiste verhalen van de Efteling

Exclusief voor Storytel zijn er net in de app ruim veertig luistersprookjes bijgekomen. En zo nu en dan hoor je daar liedjes bij die je misschien wel kent uit de Efteling. Dus ga je deze zomer een dagje richting Kaatsheuvel, dan zijn de verhalen van Roodkapje, Assepoester, Jokie en Raveleijn en Doornroosje erg leuk om alvast in de stemming te komen. Of wissel het thuis eens af met een voorleesverhaal. Nog even een kwartiertje luisteren voor het slapengaan – je kunt zelfs een timer instellen – en dan heerlijk wegdromen.

