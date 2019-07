Dit is waarom je deze zomer daglenzen wil dragen

Elke lensdrager kent de mogelijke struggles wel: droge, geïrriteerde ogen, lenzen die je voelt zitten en gedoe met lenzenvloeistof en kwijtgeraakte exemplaren. Maar heb je weleens gedacht aan daglenzen? Er zitten zoveel voordelen aan, en al helemaal met de vakantie in aantocht! Zes redenen waarom jij deze zomer niet zonder daglenzen kunt.

Makkelijk afwisselen met je (zonne)bril

Heb jij voor overdag een (zonne)bril op sterkte? Gelijk heb je: superfijn en comfortabel voor aan het zwembad of op het strand. Maar ’s avonds aan het diner vind je het misschien toch wel mooi om geen bril te dragen. Daglenzen zijn ideaal voor parttime lenzendragers. Je draagt ze gewoon wanneer je zin hebt.

In de zomer wordt alles sneller vies

De zomer is heerlijk, maar omdat je veel buiten bent en meer zweet word je sneller vies – en je lenzen dus ook. Daarom is het ideaal als je elke dag een nieuw paar lenzen hebt. Geen gedoe met vlekken en zandkorrels op je lenzen, verouderde lenzenvloeistof en lenzen die kwijtgeraakt zijn in het zwembad of de zee.

Je hoeft je niet druk te maken over je lenzenvloeistof

Wist je dat de bacteriën in je lenzenvloeistof zich sneller vermenigvuldigen als deze te warm wordt? En in de koelkast bewaren is geen goed alternatief. Bij daglenzen hoef je je hier niet druk om te maken. Daarom zijn daglenzen ook de meest hygiënische lenzen.

K(r)amperen

Hartstikke leuk hoor dat kamperen, maar het comfort is natuurlijk ver te zoeken. Zit je ’s avonds met een zaklamp in je tent je lenzen uit te doen, ligt je lenzendoosje ergens onderin je slaapzak verstopt. Of kun je je lenzenvloeistof niet vinden. Aaargh! Nee, lenzen en kamperen zijn geen ideale combinatie, maar met daglenzen is dit allemaal geen probleem. Geen vloeistof, geen vieze lenzen. En raak je er een kwijt? Dan heb je gewoon weer een nieuw paar.

Draagcomfort

Of je nu op vakantie gaat of de hele zomer op kantoor doorbrengt, daglenzen kunnen makkelijker in gebruik zijn dan maandlenzen. En dan met name daglenzen van goede kwaliteit, zoals DAILIES TOTAL1®-lenzen. De daglenzen van dit merk dragen zo comfortabel dat je vergeet dat je ze in hebt¹. Met bijna 100% water op het buitenste oppervlak, is het draagcomfort maximaal². De kwaliteitslenzen behouden hun gladde, zijdezachte oppervlak zelfs na 16 uur dragen³! Bovendien laten de DAILIES TOTAL1®-contactlenzen meer zuurstof door dan andere veelgebruikte daglenzen, waardoor je ogen gezond blijven en er gezond uitzien4. Nieuwsgierig? Je kunt de DAILIES TOTAL1®-contactlenzen nu vijf dagen proberen met € 15 korting*!

*exclusief eventuele aanpaskoten, voorwaarden bij uw contactlensspecialist