Dit is waarom je dierbare items juist wel moet dragen

Maaike (29) had een bijzonder item in haar kast hangen: een leren tas die haar opa, die tassenmaker was, voor haar oma maakte. Maaike’s moeder gaf de tas weer aan haar door. Lange tijd liet ze de tas veilig in haar kast hangen, maar nu is het haar favoriete accessoire.

De opa van Maaike was een echte familieman. Hij stond altijd voor anderen klaar en was goed met zijn handen. En als er iets moest gebeuren, gebeurde dit goed. Het is dus niet zo gek dat Maaike nog steeds kan genieten van de tas die hij maakte.

Samen met haar moeder besloot Maaike zich te verdiepen in het vak van haar opa. Ze volgde een cursus leren tassen maken. ‘Het was zoveel moeilijker dan ik dacht. Als ik kijk naar de details die mijn opa’s tas heeft realiseer ik me hoeveel tijd en moeite erin is gestopt. Het maakt me trots dat ik deze unieke tas mag dragen.’

Drie generaties verder en still standing

Maaike’s opa maakte de tas voor zijn vrouw, die de tas weer doorgaf aan haar dochter. En die deed de tas uiteindelijk cadeau aan Maaike. ‘Dat de tas door drie generaties is gedragen maakt ‘m alleen maar specialer. Mijn opa is vijftien jaar geleden overleden. De tas is een mooi aandenken aan hem en zijn vakwerk.’

Omdat de tas zo waardevol is, durfde Maaike hem in eerste instantie niet eens te dragen. Ze vond het zonde. Nadat ze zich in de opruimmethode van Marie Kondo had verdiept, besloot ze juist de dingen uit haar kast te dragen die haar een goed gevoel geven.

Iedere vrouw heeft een mooi, persoonlijk verhaal dat gedeeld mag worden, vindt bonprix. Zoals dat van Maaike, die van top tot teen in het nieuw werd gestoken door de webshop. Wat Maaike van haar look vindt? 'Ik draag normaal geen lange jurken, omdat ik niet heel lang ben en het daardoor niet vind staan. Maar ik vraag me nu af waarom niet. De jurk staat heel erg leuk en de paarse hakken maken de outfit echt af. En die tas past gewoon overal bij.'

Haal alles uit de kast

Heb jij ook een bijzonder item in je kast hangen dat te waardevol is om te dragen? Bedenk dan dat in je kast helemaal niemand het ziet. Haal het tevoorschijn en ga all the way met de styling. Want soms moet je uit je comfort zone stappen om te ontdekken waarin je het mooiste bent. Zo kwam Maaike erachter dat een lange jurk haar wél gewoon staat.

