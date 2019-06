Dit is waarom je je niet laat tegenhouden door een beetje urineverlies

Dansen op een festival, een rondje hardlopen of heel hard lachen: veel vrouwen verliezen op zulke momenten een paar druppels urine. Heel normaal en niets om je voor te schamen. Maar 64% van de vrouwen doet dat wel.

VIVA samen met lights by TENA

Niet alleen vinden veel vrouwen urineverlies gênant, sommigen laten zich er ook door tegenhouden. Babette (38) is om die reden zelfs gestopt met sporten. ‘Ik voetbalde in een leuk vrouwenteam, maar dat ging niet meer.’ Ook Fatima (29) voelt zich erdoor geremd. ‘Ik ga niet graag zwemmen of kleding passen in kleedhokjes, want ik ben heel bang dat mensen het kunnen ruiken.’

De lippen op elkaar

Hoewel 57% van de vrouwen weet dat er in hun omgeving meer vrouwen zijn met urineverlies, is het niet iets waar we graag over praten. Slechts 36% durft het er met vriendinnen over te hebben. Voor 14% van de vrouwen is urineverlies een reden om minder vaak sociale dingen te doen en 12% heeft zelfs minder vaak seks door urineverlies.

Dit helpt

Zonde en niet nodig, want je kunt er veel tegen doen. Elke dag vijf minuten je bekkenbodemspieren trainen bijvoorbeeld. Doe thuis of onderweg oefeningen om meer controle over je bekkenbodemspieren te krijgen. Je vindt oefeningen op lightsbytena.nl. Hebben ze geen effect, ga dan naar je huisarts of een bekkenfysiotherapeut.

Laat je niet tegenhouden

Er bestaan speciale inlegkruisjes voor urineverlies, zoals lights by TENA. De helft van de vrouwen gebruikt gewone inlegkruisjes, maar daarmee bescherm je jezelf niet optimaal, ook niet bij licht urineverlies. Speciale inlegkruisjes werken beter, want die nemen urine snel op

en blijven droog aanvoelen.

Vraag een gratis sample aan op lightsbytena.nl

Dit onderzoek is uitgevoerd door hettestpanel.nl onder 577 vrouwen van 25-45 jaar met licht urineverlies in september 2018.