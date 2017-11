Dit mag niet ontbreken in je eerste hulp box

Ravotten, rennen, klimmen en rollend door het gras. Uiteraard gaat dit met vallen en opstaan. Om voorbereid te zijn op een goede valpartij is een eerste hulp kit een must voor elke moeder. Daarom mogen deze handige producten niet ontbreken.

Viva samen met VSM

Tess van Daelen (30) is freelance journalist en moeder van Yasmine (3). Op haar persoonlijke website TESSTED.com deelt ze dagelijks haar ervaringen op het gebied van mode, beauty en lifestyle.

Drie jaar geleden zijn we aan het Erasmuspark gaan wonen. Dat was niet alleen voor Billie een feest, maar ook Yasmine kan zich er lekker uitleven. Ze kent alle andere hondjes en hun baasjes, kan zich uren vermaken met het plukken van paardenbloemen en vindt het heerlijk om Billie alle hoeken van het park te laten zien.

Je zou die twee moeten zien gaan. Rennen, ravotten, rollend door het gras. Uiteraard met vallen en opstaan. Gelukkig is het nog nooit écht mis gegaan, maar mocht er ooit een goede valpartij plaatsvinden, dan heb ik twee producten in huis die in geen enkele eerste hulp kit zouden mogen ontbreken. De Derma wondgel, medisch hulpmiddel voor de behandeling van kleine snij-, schaaf- en brandwonden (lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing) en de Arniflor gel, voor de verzorging van de blauwverkleurde huid. Ik gebruik voor Yasmine nu de Arniflor gel, deze had ik toevallig in huis voor mijzelf, maar kun je ook prima voor je kind gebruiken. Speciaal voor kinderen bestaat er overigens ook VSM Kind Arnikind Vallen en stoten gel. Mama’s eerste hulp kit to the rescue!