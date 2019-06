Dit wist je nog niet: ook híer kun je geld op besparen

Je weet het zeker: jouw levensstijl is zuinig en je geeft niet meer geld uit dan nodig. Je stapt jaarlijks over van zorgverzekeraar en energieleverancier en je zorgt dat je alle toeslagen ontvangt waar je recht op hebt. Maar het kan áltijd nog beter. Ken jij deze onverwachte bespaartips?

Je abonnementen

Op abonnementen wordt vaak gestunt met prijzen. Denk daarbij aan een abonnement op je telefoon, internet, televisie en tijdschriften. Check daarom regelmatig of er een nieuwe aanbieding is. Vooral bij sim-only abonnementen kunnen de prijzen vaak veranderen.

Vraag jezelf ook af of je het specifieke abonnement wel nodig hebt. Is dat dure telefoonabonnement van 50 euro per maand een must of kom je met 20 euro per maand ook al uit de voeten? Bij dit soort beslissingen is het belangrijk om te weten wat je toekomstplannen zijn. Als je wilt sparen voor een koopwoning of wereldreis bijvoorbeeld, is het misschien beter om een goedkoop abonnement te nemen. Maar als je al genoeg geld apart hebt gezet voor de toekomst, kan je meer besteden aan uitgaven als deze.

Wil jij meer inzicht in jouw financiële situatie? Doe dan de Goed met geld-test van Aegon. Binnen een paar minuten weet je welk geldtype je bent en ontvang je relevante tips.

Je zorgverzekering

Grote kans dat je jaarlijks van zorgverzekeraar verandert om geld te besparen. Maar wist je ook dat je je zorgverzekering in één keer kunt betalen voor een heel jaar? Het grote voordeel hiervan is dat je bij veel verzekeraars korting krijgt als je voor deze optie kiest. Dit kan op jaarbasis heel wat tientjes schelen!

Je gemeentelijke belastingen

Deze tip geldt niet voor iedereen, maar is het uitzoeken zeker waard als je weinig te besteden hebt. Als je een laag inkomen hebt kun je namelijk ontheffing krijgen voor gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting. Bij de aanslag zit een aanvraagformulier dat je kunt invullen. Kom je in aanmerking? Dan bespaar je een paar honderd euro per jaar.

Je (dagelijkse) aankopen

Onderhandelen: dat doe je toch alleen in het buitenland? Veel mensen staan er niet bij stil dat er bij veel aankopen echt nog wat te onderhandelen valt. En dan hebben we het niet alleen over een occasion of koelkast. Trek de stoute schoenen aan en probeer het ook gewoon bij een lokale kledingzaak als je veel kleding in één keer koopt. Of op de markt. Of in een drogisterij als je nét te laat bent voor die ene aanbieding van vorige week.

Je inkomstenbelasting

Is jouw inkomen erg wisselend geweest in drie opeenvolgende jaren? Bijvoorbeeld omdat je van student naar werkende bent gegaan, door werkloosheid, ondernemerschap of wat voor reden dan ook? Dan kan het zo zijn dat je in de jaren dat je veel te besteden had, te veel belasting hebt betaald. Je gemiddelde inkomen van de afgelopen jaren ligt namelijk een stuk lager door je ‘mindere’ jaren. Als dit het geval is kun je honderden euro’s terugkrijgen. Je moet het wel zelf regelen via de website van de Belastingdienst.

Wil jij goed met geld worden? Zo doe je dat

Zijn al je verzekeringen nog up-to-date? Hoeveel geld gaat er maandelijks uit naar de boodschappen? En kan dit voordeliger? Aegon begrijpt dat geldzaken lastig en ingewikkeld kunnen zijn. En dat we het regelen van de financiën liever uitstellen. Daarom hebben ze de Goed met Geld-test in het leven geroepen, waardoor je een beter inzicht krijgt in je financiën. Want geld besparen begint tenslotte bij het inzichtelijk maken van je behoeften, inkomsten en uitgaven.