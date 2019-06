Dit wordt jouw nieuwe zonnebril voor op een festival

Het leukste van de zomer? Zon, terrasje, nieuwe outfit en veel te gekke festivals op de kalender. Natuurlijk hoort daar een nieuwe zonnebril bij. En voor een leuk prijsje misschien wel twee. Dit is de festival-top3 van deze zomer.

VIVA samen met Charlie Temple

Topper 1: De sporty zonnebril

Natuurlijk pak je als festivalfan graag uit qua outfit. Een sportief montuur is hier de perfecte eyecatcher voor. Zwart of fel van kleur, het kan allemaal. En omdat je al genoeg geld uitgeeft aan al dat leuks, is het fijn dat je nieuwe bril betaalbaar is. Zo heeft Charlie Temple de Parker: sportief met ronde glazen. En als je wilt met glazen op sterkte.

Topper 2: De iconische blikvanger

Alleen de naam is al prachtig: Rider. Deze klassieke, iconische zonnebril is het perfecte accessoire. Of je nu naar Lowlands, Mysteryland of The Great Wide Open gaat: de Rider van Charlie Temple is trendy, stijlvol en stevig. En door het vierkante montuur met afgeronde hoeken, val je lekker op. Voor 50 euro een echte musthave.

Topper 3: De peachy zonnebril

Bij festivals hoort kleur, dus zeg het met peach deze zomer! Met deze bril dans je tot de zon onder gaat. De Barron is de tijdloze topper van Charlie Temple. Is Crystal Peach niks voor jou? Ga dan voor Chrystal White of Marzipan Tortoise. Om de prijs hoef je het niet te laten. Deze zonnebril koop je voor 29 euro.

