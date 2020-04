Kom je inmiddels om in de me-time? Doe iets liefs voor een ander

Me-time. Pre-corona snakte je er waarschijnlijk nog naar, maar nu is het ineens wel erg veel me-time wat de klok slaat. Gelukkig kun je een deel van die tijd heel eenvoudig omzetten in een goede daad. Want er zijn veel mensen die jouw hulp nu extra goed kunnen gebruiken.

De een lijdt er meer onder dan de ander maar dat corona ons allemaal in de greep houdt, valt niet te ontkennen. Het mooie aan zo’n omvangrijke crisis is dat er veel saamhorigheid ontstaat en initiatieven om blij van te worden. Grote en kleine. Zo staken we de hardwerkende zorgmedewerkers een hart onder de riem door massaal voor ze te applaudisseren. Kwekers brachten hun onverkochte bloemen naar zorgcentra en buren doen boodschappen voor elkaar. Lief toch?

#DASLIEF

Om al deze en andere lieve initiatieven een podium te geven, heeft SIRE de hashtag #DASLIEF in het leven geroepen. Op radio, tv en op een speciale streaming website, overal hoor en zie je de hartverwarmende en onbaatzuchtige initiatieven van Nederlanders voorbij komen. Met #DASLIEF bedankt SIRE iedereen die nu iets extra’s doet en wil de organisatie mensen inspireren om ook iets liefs te doen.

Delen is helen

Schroom vooral niet de initiatieven die jij mooi vindt te prijzen op social media. SIRE heeft een heus #DASLIEF PAKKET samengesteld met video’s om te delen en gifjes om onder lieve initiatieven te plakken. Gewoon, als complimentje naar iemand die iets liefs heeft gedaan. Zo help je mee Nederland een beetje mooier te maken in deze onwerkelijke tijd.

Win een #DASLIEF armbandje

Op de stream van de campagnepagina van SIRE zie je elke dag initiatieven voorbij komen die worden gedeeld op social media. Laat je inspireren want SIRE roept iedereen op om mee te doen. Elk lief klein initiatief is het delen waard. En misschien ook een armbandje! Want wij mogen de 10 mooiste initiatieven belonen met een zelfgemaakt #DASLIEF armbandje.

