Ebola virus verspreidt zich via Instagram

We weten allemaal dat ebola een ziekte is. Maar heb je ook een idee hoe ernstig de gevolgen ervan zijn? En hoe je uiterlijk verandert door ebola? Het antwoord is waarschijnlijk nee. Er is weinig bekend over ebola. Te weinig, vinden BN’ers als Tygo Gernandt, Eva van Wijdeven en Tess Milne.

Viva samen met Artsen zonder Grenzen

Samen met 41 andere bekende gezichten vroegen zij de afgelopen dagen aandacht voor de levensbedreigende ziekte. En dat doen ze niet zomaar: de BN’ers en influencers hebben op hun social media accounts foto’s geplaatst die zo bewerkt zijn, dat het eruit ziet alsof ze aan ebola lijden. Veel volgers reageerden geschokt en verbaasd.

De slachtoffers komen dichterbij

Achter de actie zit Artsen zonder Grenzen. Medewerkers van deze organisatie zien dagelijks de gevolgen van cholera, tuberculose en ebola. Met de bewerkte foto’s willen ze slachtoffers dichterbij brengen, zodat mensen erdoor geraakt kunnen worden. Eva van de Wijdeven: ‘Ik doe mee omdat ik ebola een gezicht wil geven, zodat mijn volgers weten hoe het eruit kan zien.’

Ebola uitbraak

Artsen zonder Grenzen biedt wereldwijd medische hulp aan slachtoffers van oorlogen, rampen en epidemieën en werkt nu met meer dan 100 internationale medewerkers om een uitbraak van ebola in Congo te bestrijden. Hulpverleners behandelen besmette patiënten, vaccineren mensen en geven voorlichting om verdere verspreiding te voorkomen. De organisatie zet zich daarnaast al dertig jaar in tegen tuberculose in 25 landen en bestrijdt en behandelt levensbedreigende ziektes zoals Hiv-Aids, malaria en cholera.

Infecteer het internet

Wat de ‘zieke’ BN’ers ook doen, is jou vragen om het werk van Artsen zonder Grenzen financieel te steunen met een tikkie. De opbrengst wordt besteed aan levensreddend werk: noodhulp of langdurige medische hulp, daar waar de inzet het hardst nodig is.

Artsen zonder Grenzen hoopt dat de tikkies het internet net zo snel infecteren als een ernstige ziekte zich kan verspreiden. Hier vind je meer informatie over het sturen van een tikkie.