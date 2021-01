5 x waarom edelstenen voedsel voor de geest zijn

Yogascholen duiken overal op, mindfulnesstrainingen zijn de normaalste zaak van de wereld en elk weekend kun je wel ergens in Nederland een truffelceremonie bijwonen. We zijn steeds meer op zoek naar onszelf. En edelstenen kunnen hun steentje bijdragen aan deze spirituele ontwikkeling.

VIVA samen met Dyona

Edelstenen zijn niet alleen bewonderenswaardig mooi, ze hebben ook een functie. Zo kunnen ze zorgen voor een fijne sfeer, helpen bij het (her)vinden van je balans of je ondersteunen in het dagelijks leven. We vertellen je er graag meer over.

#1 Edelstenen ondersteunen je bij je spirituele ontwikkeling

Steeds meer mensen gaan op zoek naar antwoorden op vragen als wie ben ik en wat is mijn doel in dit leven. Deze spirituele ontwikkeling is iets wat je echt voor jezelf doet. Al sinds mensenheugenis wordt geloofd dat edelstenen bepaalde energieën uitdragen. Ze kunnen je daarom helpen bij jouw ontwikkeling. Zo is de amethist een fijne steen bij meditaties. Hij maakt rustig en ontspannen. De krachtige energie van de lepidoliet bevordert liefde, tederheid, begrip en geduld. Haal je de zwarte toermalijn in huis, dan heb je een superbeschermer om je heen.

#2 Edelstenen zorgen voor meer harmonie in huis

Edelstenen kunnen energetische ondersteuning geven aan de ruimte waar ze in liggen of de persoon die ze draagt. Het is dus geen gek idee om een edelsteen in je woon- of slaapkamer te legen. Alles voor een fijne sfeer toch?! Zo zorgt de zachte grijsblauwe celestien ervoor dat je je sneller op je gemak en rustig voelt. Fijn voor als je nieuwe lief komt eten. Maar ook als je alleen thuis bent, wat je nu misschien vaker bent dan normaal, is deze steen goed gezelschap. Rozenkwarts zorgt voor een liefdevolle sfeer en maakt dat je je vrij en vrolijk voelt. Vind je het prettig om thuis te mediteren, dan helpt de seleniet je rust, balans en vrede in jezelf te vinden.

#3 Edelstenen kunnen je helpen lekkerder te slapen

Heb jij regelmatig een slechte nacht of leidt je nachtrust als eerste onder stress, experimenteer dan eens met edelstenen in je slaapkamer. Er zijn meerdere stenen die door hun energie heel geschikt zijn om in je slaapkamer te leggen en zo een sfeer van ontspanning en rust kunnen creëren. We noemen de prachtige amethist weer, maar ook de pyriet en fuchsiet kunnen je helpen. Stuk voor stuk stenen die zorgen dat je beter kunt aarden, ontspannen wordt en negatieve spanning loslaat.

#4 Edelstenen helpen je bij het vinden van meer balans

In balans zijn, dat is niet altijd makkelijk in deze rare tijden. En daarbuiten trouwens ook niet. Wie is er nou altijd helemaal in balans? En wat is het eigenlijk? Je gelukkig en stabiel voelen, in harmonie met jezelf en je omgeving. Dat komt in de buurt. Maar die balans kan altijd weer verstoord raken door dingen die gebeuren. Gelukkig hebben deze drie stenen de power om jou te helpen je balans weer terug te vinden: amazoniet, toermalijnkwarts en bergkristal. Ze zorgen voor zachte, beschermende en zuivere energie. Bergkristal is vooral slim bij je te dragen als je hormonaal uit balans bent, zoals na een zwangerschap of door ziekte.

#5 Edelstenen zorgen voor meer tevredenheid over jezelf

Je kunt vast redenen genoeg bedenken waarom je niet tevreden zou mogen zijn over jezelf. Hopelijk heb je ook een goede lijst met punten waarom je wel een flinke schouderklop verdient. Tevreden zijn heb je in veel gevallen zelf in de hand. Of laten we zeggen: een beetje optimisme kan je een eind op weg helpen. Maar edelstenen ook. Zo brengen de oranje calciet en zonnesteen een flinke dosis positiviteit. Deze stenen helpen je om optimistisch in het leven te staan en wat vaker een glimlach op je gezicht tevoorschijn te halen. En dat zorgt alleen maar voor meer positieve energie.

Meer over edelstenen

Of je nu in de werking van edelstenen gelooft of niet, alleen al de gedachte aan alle helende en beschermende eigenschappen van stenen zal je goed doen. En mooi zijn de stenen stuk voor stuk. Op dyona.nl vind je nog veel uitgebreidere info over de stenen die we hier genoemd hebben en lees je over andere momenten waarop edelstenen je kunnen ondersteunen. Ontdek de steen die bij jou past en ervaar de kracht van deze schatten van moeder aarde.