De eerste baan van Daan: ‘Eigenlijk was het heel saai. Behalve die ene keer dat we een mensendrol zagen liggen’

Freelance journalist Daan Borrel (28) vond haar eerste baan bij Piet Kerkhof niet per se geweldig, maar kwam er daardoor wel achter wat beter bij haar past.

Tekst Eve Tomazewski | Beeld Steffie de Vilder

Eerste baan: Verkoopster bij kledingketen Piet Kerkhof op de schoenenafdeling.

Verdiensten: € 1,99 per uur.

Huidige baan: ‘Ik werk nu als freelance journalist.’

Mooi op cv: ‘Ik ben trots op mijn onlangs verschenen boek Soms is liefde dit. Het is een poëtische zoektocht naar seksualiteit en verlangens. Ik wilde al heel lang een boek schrijven en het voelt geweldig dat dat gelukt is.’

Hoe het begon…

‘Mijn beste vriendin en ik wilden graag geld verdienen. Een vriendin van haar broer werkte al bij Piet Kerkhof en zorgde ervoor dat wij mochten solliciteren. Samen gingen we op gesprek bij de baas. Uiteindelijk kreeg ik een plek op de schoenenafdeling en zij op de kledingafdeling.’

De werkzaamheden

‘Ik werkte elke zaterdag en vaak ook op donderdagavond. De schoenendozen stonden in de lange gangpaden in de winkel op elkaar gestapeld. De klanten konden dan zelf hun maat pakken en de schoen passen, ik hoefde eigenlijk niet zo veel te doen. Als ik ’s ochtends begon, zette ik de schoenen recht en vulde ik de maten aan. De rest van de dag ruimde ik schoenen op en hielp ik klanten. Afrekenen werd door een collega gedaan. Eigenlijk was het heel saai. Behalve die ene keer dat we ‘s ochtends aankwamen en een mensendrol zagen liggen! In het gangpad van maat 45 tot 47 – waar bijna nooit iemand kwam omdat het geen gangbare maten zijn – had iemand z’n behoefte gedaan. Gelukkig hoefde ik ‘m niet op te ruimen…’

Minder leuk

‘Het verdiende slecht. Op een gegeven moment zei mijn moeder dat ik er maar mee moest stoppen. Ze had liever dat ik me meer op school richtte en gaf me wat meer zakgeld. Gelukkig verdiende ik ook nog met oppassen.’

Waardevolle les

‘Ik heb geleerd hoe hard je moet werken voor geld. En dat ik er heel erg van houd om mijn eigen tijd in te delen. Ik had er moeite mee dat ik daar de hele dag moest blijven en niet zomaar kon vertrekken. Een baan van negen tot zes uur benauwt me. Dat weet ik door mijn eerste baan en dat is heel waardevol geweest. In mijn huidige werk als freelance journalist en auteur kan ik mijn eigen ding doen en mijn tijd indelen zoals ik dat wil. Dat past perfect bij mij.’

Dit artikel is afkomstig uit VIVA-31. VIVA400 is powered by Renault Captur.