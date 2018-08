De eerste baan van Dorien: ‘mensen deelden leuke en minder leuke verhalen en je hoorde alle roddels uit het dorp’

De eerste baan van Dorien Maas (26) in een bloemenwinkel stimuleerde haar creativiteit. Een skill die nog weleens de doorbraak kan betekenen in haar promotieonderzoek naar schizofrenie.

Eerste baan: verkoopmedewerker en bloemist in een bloemenwinkel.

Verdiensten: vier euro per uur.

Huidige baan: doet aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en de Universiteit Pierre et Marie Curie in Parijs promotieonderzoek naar de witte stof in de hersenen bij de psychiatrische ziekte schizofrenie.

Mooi op cv: ‘Een prijs voor mijn scriptie in de categorie life science.’

Hoe het begon…

‘Op de deur van de bloemenwinkel hing een briefje dat ze op zoek waren naar personeel. Dat leek me wel wat. Mijn eerste dag was chaotisch. Toen ik aankwam, was er nog niemand. Ik had de sleutel, maar wist verder niets. Dat was dus stressen toen er een klant binnenkwam. Gelukkig wilde hij geen zelfgemaakt boeket en is het met een belletje naar de baas allemaal goed gekomen.’

Werkzaamheden

‘Ik werkte op zaterdag van 08:00 tot 18:00 uur. Eerst maakten we de winkel schoon en haalden we de bloemen uit de koelcel om ze uit te stallen. De rest van de dag waren we vooral druk met het helpen van klanten en het maken van boeketten. Dat is niet zo makkelijk als het lijkt. Het heeft me weken gekost om te leren welke kleuren mooi bij elkaar staan en boeketten mooi rond te krijgen. Tussendoor maakten we de vloer schoon en verzorgden we alle planten die in de winkel stonden.’

Speciale herinnering

‘Het contact met de klanten was heel leuk. Zo was er een vaste club oude dames die allemaal een bosje kwamen kopen. Mensen deelden leuke en minder leuke verhalen en je hoorde alle roddels uit het dorp. Mannen kwamen vaak aan het einde van de dag. Ze stonden meestal te dralen voordat ze naar je toe kwamen om te vragen welke bloemen ze moeten kopen om sorry te zeggen. Er kwam eens een man die honderd rode rozen wilde. We sprokkelden bij al onze filialen rode rozen bij elkaar zodat aan het eind van de dag zijn goedmakertje klaar stond.’

Waardevolle les

‘Iedereen heeft een eigen smaak. Ik moest luisteren naar wat de klant wil en er, ook als ik het zelf niet mooi vond, toch iets moois van maken. Ik heb geleerd daar op een creatieve manier op in te spelen. Ook nu tijdens mijn promotieonderzoek werkt creativiteit in mijn voordeel. Ik onderzoek wat de rol van de witte stof in de hersenen is bij schizofrenie. In het laboratorium onderzoek ik afwijkingen in die witte stof en bekijk ik op welke manier we deze kunnen behandelen. Dan is het heel belangrijk om out of the box te denken, want op die manier kom je tot nieuwe inzichten en uiteindelijk dus verder in je onderzoek. Om iets nieuws te bedenken wat nog niemand eerder heeft bedacht, kan creatief denken een doorbraak betekenen.’

