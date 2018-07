De eerste baan van Elianne: ‘Ik zal haar nooit vergeten, ze heeft heel veel indruk op me gemaakt’

Elianne (29) begon haar carrière bij theater Huis van Puck, waar ze de programmering deed van het open podium voor amateurs. Nu werkt ze met grote namen bij festival Zwarte Cross.

Tekst: Kim Buitenhuis | Beeld: Steffie de Vilder

Eerste baan: ‘Ik deed de programmering van Huis van Puck Theater in Arnhem en was verantwoordelijk voor de invulling van het maandelijkse open podium.’

Verdiensten: ‘Voor een baan in de culturele sector was het goed betaald.’

Huidige baan: ‘Medewerker programma & sfeer bij het festival Zwarte Cross. Een aansturende functie op het gebied van de muziekprogrammering.’

Mooi op cv: ‘Mijn deelname aan BNN University, waar ik een radio-opleiding heb gevolgd. Ik heb er een goed netwerk aan overgehouden, maar vooral veel geleerd op het gebied van radio maken en muziek.’

Hoe het begon…

‘In het derde jaar van mijn studie Cultureel Maatschappelijke Vorming in Nijmegen liep ik stage bij Huis van Puck. Dit theater biedt een platform aan amateur kunstenaars. Ik woonde op kamers in Arnhem en kende het van het maandelijkse open podium. Het leek me een leuke plek om stage te lopen. Na mijn stage ben ik er voor een paar uurtjes in de week blijven werken. Toen er een functie vrijkwam voor een parttime open podium-coördinator heb ik daarop gesolliciteerd en ben ik aangenomen.’

De werkzaamheden

‘Als coördinator van het open podium dat elke derde vrijdag in de maand plaatsvond, was ik verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van het programma. Dat begon bij het selecteren van mensen die zich hadden aangemeld voor het open podium tot het maken van draaiboeken. Ik was het aanspreekpunt op de dag zelf en stuurde de technische doorloop en generale repetitie aan. Tijdens de optredens zorgde ik ervoor dat de juiste props op het podium stonden.’

Speciale herinnering

‘Eén iemand is me in het bijzonder bijgebleven en dat is Lisanne Herder. Een comédienne die bij het Huis van Puck is begonnen en het daarna schopte tot de finale van Holland’s got talent. Lisanne was steengoed. Ze had psychische problemen, ze zat in een rolstoel, was spastisch en blind aan één oog, en heeft in 2015 euthanasie gepleegd. Ik zal haar nooit vergeten, ze heeft heel veel indruk op me gemaakt.’

Waardevolle les

‘Huis van Puck was een warm bad, ik heb er veel geleerd en mijn eerste stappen gezet op het gebied van programmering. Bij de Zwarte Cross doe ik hetzelfde, alleen dan op een veel grotere schaal. Ik ben verantwoordelijk voor de programmering van 32 podia gevuld met acts als Wolfmother en The Kooks in het verleden en dit jaar Volbeat en Kaiser Chiefs. Omdat ik bij Huis van Puck zoveel alleen moest doen, leerde ik van alle aspecten wel een beetje en daar heb ik nu nog veel aan. Gelukkig hoef ik niet alles meer zelf te doen. Ik stuur nu een club aan van artiestenbegeleiders, stagemanagers en programmeurs. Samen zorgen we ervoor dat zowel het publiek als de artiesten het naar hun zin hebben.’

Dit artikel is afkomstig uit VIVA 25-2018. VIVA400 is powered by Renault.