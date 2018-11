De eerste baan van Esther: ‘Ik had een enorme drive en was daarom ook vaak de winnaar van de dag met de meeste gepelde bollen’

Esther van Diepen (40) hield aan haar eerste baantje als bollenpeller een werkmentaliteit over die ze als founder van Mom in Balance nog steeds nastreeft.

Eerste baan: bollenpeller

Verdiensten: ‘Ik kreeg 2,75 gulden per bak en vulde ongeveer dertig bakken met gepelde bollen. Ik verdiende per dag zo’n 60 tot 75 gulden.’

Huidige baan: founder Mom in Balance

Mooi op cv: ‘Dat Mom in Balance in tien jaar tijd is uitgegroeid tot een wereldbrand.’

Hoe het begon…

‘Mijn ouders vonden zelfstandigheid enorm belangrijk en stimuleerden me al jong om te gaan werken. Op mijn twaalfde ging ik op zoek naar een baantje. Ik kom uit West-Friesland en daar heb je veel bollenboeren, dus het was logisch dat ik op een bollenboerderij zou gaan werken. Ik belde gewoon bij de boeren in de buurt aan. Bij de eerste was het meteen raak, maar daar heb ik niet lang gewerkt. Ik werd er per uur betaald, terwijl andere boeren per bak gepelde bollen betaalden. Dat sprak mij als fanatiekeling meer aan.’

Mijn werkzaamheden

‘Ik werkte van half negen tot vijf uur. Er werd de hele dag keihard geknald, maar het nemen van pauzes was wel belangrijk, anders hielden je vingers het niet vol. Om tien uur was het koffietijd, dan gingen we samen buiten koffie drinken. Ook in de lunchpauze kwamen we samen en in de middag was er vaak nog een korte break. Tijdens het werk zat je aan lange tafels waarop de hele dag door bollen werden gestort. Aan elke bol zat een soort staartje dat ik eraf haalde. Daaromheen zaten weer een aantal kleine bolletjes die er ook af moesten. Ik werd er steeds handiger in. Al snel vogelde ik uit hoe ik de bollen zo snel mogelijk kon pellen en welke bollen ik eruit moest pikken om zo snel mogelijk klaar te zijn. Het competitie-element maakte het werk voor mij extra leuk. Ik had een enorme drive en was daarom ook vaak de winnaar van de dag met de meeste gepelde bollen.’

Kasboekje

‘Van mijn eerste zelfverdiende geld kocht ik een discrecorder waarmee ik een cd en bandje kon afspelen én radio kon luisteren. Ik vond het fantastisch om mijn eigen geld te verdienen. Laatst kwam ik kasboekjes tegen waarin ik mijn uitgaven en inkomsten bijhield. Ik kon heel goed sparen. Hoeveel ik precies heb gespaard weet ik niet meer, maar zeker een paar duizend gulden. Van dat geld ben ik later op wereldreis gegaan.’

Minder leuk

‘Mijn vingers lagen aan het einde van de dag vaak helemaal open. Ik tapete ze elke ochtend in, maar bleef last houden van blaren. Na een paar weken werd die pijn wel minder en raakte ik eraan gewend.’

Waardevolle les

‘Tijdens mijn eerste baan heb ik mijn werkmentaliteit ontwikkeld. Ik heb er geleerd om hard te werken, maar ook om structuur aan te brengen in mijn dag en pauzes te nemen. Een goede start van de dag is voor mij essentieel. Als oprichtster van Mom in Balance is het mijn missie om ambitieuze vrouwen fysiek en mentaal sterk te maken, zodat ze in balans zijn om te werken aan hun persoonlijke ambities en te genieten van hun gezin. Hieruit is ook mijn onderneming SHE Performance gestart. Binnen de organisatie richt ik me nu voornamelijk op het grotere plaatje en het uitdenken van nieuwe strategieën. Daarvoor moet ik elke dag scherp zijn en voor mij begint dat met een uitgebreide morning routine. Eerst schrijf ik op waar ik dankbaar voor ben, dan ga ik een kwartier mediteren en daarna de hond uitlaten of hardlopen. De discipline die ik mezelf tijdens mijn eerste baan heb bijgebracht, helpt me om de beste versie van mezelf te zijn.’

Dit artikel is afkomstig uit VIVA-47. VIVA400 is powered by Renault Captur.