De eerste baan van Eva: ‘Als mijn crush de winkel inkwam, rende ik de koelcel in’

Als rookworstverkoper bij Hema, merkte Eva (29) hoe leuk ze het vond om naar verhalen van andere mensen te luisteren. Iets wat ze nog steeds graag doet als redacteur bij Vrouw TV en Telegraaf TV.

Tekst Eve Tomaszewski | Beeld Joost Hoving

Eerste baan: Rookworstverkoper bij Hema

Verdiensten: ‘Het minimumloon, € 2,80 per uur.’

Huidige baan: Redacteur Vrouw TV en Telegraaf TV en blogger op sunsetandpalmtrees.com

Mooi op cv: ‘Ik heb twee documentaires gemaakt die door de VARA zijn uitgezonden.

Hoe het begon…

‘Ik wilde wat bijverdienen en zocht een bijbaan. In de Hema keek ik altijd vol fascinatie naar de meisjes die bij het brood en de vleeswaren stonden en het samen erg gezellig hadden. Ik wilde ook een Hema-meisje worden en besloot een open sollicitatie te sturen. Na een gesprek werd ik ingedeeld op de Vleeswarenafdeling: precies waarop ik had gehoopt!’

Mijn werkzaamheden

‘Ik werkte op zaterdag en donderdagavond. De winkel ging om negen uur open, ik moest een halfuur eerder aanwezig zijn om de vleeswaren uit de koelcel te halen, deze in plakjes te snijden en in de vitrine te leggen. Mijn outfit deed ik thuis al aan. Een beige pantalon, een veel te grote donkerblauwe polo en een rood-blauw sjaaltje. Het was een vormeloos geheel, dus ik was blij dat ik daaroverheen een schort droeg, die ik in de taille kon aansnoeren. Op zaterdag hielp ik eerst de vaste klanten die altijd hetzelfde op hun boodschappenlijstje hadden staan en vanaf tien uur stond ik bij de rookworsten. ’s Middags stond er een lange rij. Nog voordat ik zo’n rookworst had afgerekend, hadden klanten er meestal al een hap van genomen. Aan het einde van de dag ruimden we met z’n allen alles op en sopten we de vitrines af.’

Speciale herinnering

‘Als tiener is er altijd wel een jongen die je leuk vindt en als die dan in de winkel kwam, wilde je niet gezien worden, omdat je er voor hem op je mooist wilde uitzien. Dan rende ik altijd de koelcel in. Mijn collega’s en ik hadden afgesproken dat we een paar keer op de deur van de koelcel zouden kloppen als onze crush weer weg was, dus pas na het seintje kwamen we er weer uit.’

Minder leuk

‘Ik moest de hele dag staan en als ik thuiskwam, moest ik mezelf onder de douche echt schoonschrobben om de rookworstgeur en het vet van mijn huid te krijgen.’

Waardevolle les

‘Sommige vaste klanten zagen een bezoekje aan de Hema als meer dan alleen maar even boodschappen doen. Ze maakten altijd even een praatje. Ik merkte toen al dat ik het leuk vond om naar verhalen van anderen te luisteren en dat doe ik in mijn baan als redacteur bij Vrouw TV en Telegraaf TV nog steeds. Ik bedenk onderwerpen waarover we video’s kunnen maken en ga op zoek naar de verhalen achter het nieuws. Hiervoor spreek en interview ik veel mensen. Het komt dus goed van pas dat ik tijdens mijn eerste baan al heb geleerd om naar anderen te luisteren in plaats van over mezelf te vertellen.’

Dit artikel is afkomstig uit VIVA-37.