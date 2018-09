De eerste baan van Femke: ‘€ 4 per uur was voor mijn leeftijd een flink bedrag, maar ik werkte maar twee uur per week’

Als hockeytrainster leerde Femke (27) om effectief kennis over te brengen. Iets waar ze nog dagelijks iets aan heeft als wondverpleegkundige in het Amsterdam UMC.

Tekst Eve Tomaszewski | Beeld Joost Hoving

Eerste baan: Hockeytrainer

Verdiensten in die tijd: ‘€ 4 per uur. Dat was voor mijn leeftijd een flink bedrag, maar ik werkte maar twee uur per week.’

Huidige baan: Wondverpleegkundige in het Amsterdam UMC, locatie AMC.

Mooi op cv: ‘Dat ik de opleidingen CIOS en hbo verpleegkunde heb afgerond. Binnenkort ga ik nog een tweejarige opleiding volgen tot wondconsulent.’

Hoe het begon…

‘Mijn moeder zat op hockey en van jongs af aan rende ik elke zondag rond over het hockeyveld. Het was dus heel vanzelfsprekend dat ik ook ging hockeyen. Op mijn zevende mocht ik beginnen bij de mini’s. Het veld was mijn achtertuin en ik was er vaak te vinden. Toen ik ouder was en als brugpieper werd gevraagd om les te geven aan de mini’s vond ik dat meteen hartstikke leuk.’

Werkzaamheden

‘Een halfuur voordat de training begon, kwamen alle trainers samen om de les die we thuis hadden voorbereid met de hoofdleider door te nemen. Eerst een warming-up, daarna oefenen met overspelen en op het doel schieten, en aan het einde van het uur een partijtje spelen. Opruimen deden we met zijn allen. Als de les was afgelopen en ik de ouders te woord had gestaan, sloeg ik soms zelf nog een balletje en ging ik naar huis. In de weekenden moedigde ik mijn team aan tijdens wedstrijden. Op mijn vijftiende werd ik coach van een elftal met veertien meisjes van tien tot twaalf jaar oud. We stelden onszelf ten doel om samen kampioen te worden en dat lukte. Dat was een mooie beloning voor het harde werken.’

Door weer en wind

‘Je moet er altijd staan. Ook als het hard waait, flink regent en het superkoud is, gaan de trainingen en wedstrijden gewoon door. Ik kan me momenten herinneren dat ik mijn handen niet meer kon bewegen van de kou, maar als je na een warme douche weer in de kleedkamer staat, vergeet je dat meteen. Ik had een heel hechte band met mijn team en vond het superleuk om training te geven. Andere trainers stopten er al snel mee, maar ik zat helemaal op mijn plek en heb het tien jaar volgehouden.’

Waardevolle les

‘Voordat ik hockeytraining gaf, was ik een heel verlegen meisje. Door voor groepen te staan en les te geven ben ik veel zelfverzekerder geworden. Ik vind het leuk om mijn kennis over te brengen en anderen iets te leren. Dat doe ik in mijn huidige baan als wondverpleegkundige in het ziekenhuis nog steeds. Ik word opgeroepen als patiënten wonden hebben en geef hierover scholing aan andere verpleegkundigen en doktersassistenten. Tijdens mijn periode als hockeytrainer heb ik geleerd wat wel en niet werkt als je anderen iets goed wilt uitleggen. Elk kind leert anders en heeft zijn eigen ontwikkelingsniveau. Soms moest ik een oefening op drie verschillende manieren uitleggen of voordoen voordat iedereen het snapte. Je moet flexibel zijn, je kunnen inleven en geduld hebben. Dat werkt ook zo in de zorg. Iedere patiënt is anders en verwerkt informatie op zijn eigen manier, dus daar heb ik nog ontzettend veel aan.’

