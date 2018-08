De eerste baan van Frederieke: ‘Hoe sneller de zakken leeg waren, hoe eerder we naar huis mochten’

Tijdens haar eerste baan, als postsorteerder, kweekte Frederieke (32) teamspirit. Iets wat ook in haar huidige baan nog steeds van pas komt.

Tekst Eve tomaszewski | Beeld Joost Hoving

Eerste baan: postsorteerder bij PostNL

Verdiensten: ‘Ik werkte zo’n drie uur per week en verdiende vijf gulden per uur.’

Huidige baan: Marketingmanager Greenchoice

Mooi op cv: ‘Ik werk nu een jaar bij Greenchoice en ben in die tijd doorgegroeid van propositiemarketeer naar marketingmanager.’

Hoe het begon…

‘Twee vriendinnen gingen als postsorteerder aan de slag en vroegen of ik het leuk vond om daar ook te komen werken. Ik zou anderhalf jaar later voor een uitwisselingsproject naar Japan gaan en kon wel een extra zakcentje gebruiken. Na een gesprek kon ik meteen aan de slag. Dat vond ik enorm spannend en zelfs een beetje eng. Het voelde echt als een eerste stap in de grotemensenwereld.’

Werkzaamheden

‘Elke dag kwamen er grote postzakken vol enveloppen en pakketten binnen. Die werden uitgestrooid over de lopende band waar we meestal met een team van acht mensen omheen stonden. Op mijn afdeling sorteerden we alles op grootte. Kleine vakantiekaartjes gingen in de ene bak, grote pakketten in een andere bak. Je ging samen net zo lang door totdat alle zakken leeg waren.’

Speciale herinnering

‘Het was vrij eentonig werk, maar in de zomer kwamen alle vakantie-kaartjes binnen. Van oma’s en opa’s die vanaf de camping iets aan hun kleinkinderen lieten horen, tot vriendjes die een verre reis maakten en hun vriendinnen een lief berichtje stuurden. Met kerst kwamen er zo veel wenskaartjes binnen dat ik vrienden moest optrommelen om bij te springen. Dat was supergezellig. Er werd heel wat af gekletst, maar het was ook lange dagen keihard werken om ervoor te zorgen dat alle kaarten op tijd door de bus vielen.’

Waardevolle les

‘Ik ben altijd een individuele, harde werker geweest. Tijdens mijn eerste baantje leerde ik in een team samen te werken aan een gemeenschappelijk doel. Hoe sneller de zakken leeg waren, hoe eerder we naar huis mochten. Dat zorgde bij iedereen voor een enorme drive om zo snel mogelijk klaar te zijn. Bij energie-leverancier Greenchoice leid ik een team van zeventien marketeers. Ik ben dagelijks bezig met hoe we zo goed mogelijk kunnen samenwerken, dus de teamspirit die ik tijdens mijn eerste baan heb ontwikkeld, komt nu goed van pas.’

Ook toe aan een carrièreswitch? Kies dan de auto die daarbij past: de Renault Captur, een van de crossovers van Renault. Via Private Lease bereikbaarder dan ooit. Kijk op renault.nl/privatelease

Dit artikel is afkomstig uit VIVA-35. VIVA400 is powered by Renault Captur.