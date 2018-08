De eerste baan van Mei-An: ‘Tijdens het afruimen moest ik zoveel mogelijk borden en kommen stapelen’

Mei-An Middelkoop (29) leerde in de bediening van een Chinees restaurant hoe ze mensen een prettige ervaring geeft. Een kwaliteit waar zij als arts-assistent op de afdeling verloskunde nog steeds baat bij heeft.

Eerste baan: in de bediening van een Chinees restaurant.

Verdiensten: ongeveer vier euro per uur.

Huidige baan: doet promotie-onderzoek op de afdeling gynaecologie van het Amsterdam UMC-ziekenhuis en werkt daarnaast als arts-assistent op de afdeling verloskunde.

Mooi op cv: ‘Dat ik in Oeganda ben geweest met de organisatie Aiesec om daar voor ziekenhuizen vrijwilligerswerk te doen en vaccinaties te geven aan baby’s in kleine omliggende dorpen. Een heel bijzondere ervaring.’

Hoe het begon…

‘Ik ben half Chinees en was met mijn familie uit eten in een Chinees restaurant. Ik raakte met de eigenaar aan de praat en die vertelde dat hij mensen in de bediening zocht. De week daarna kon ik beginnen.’

De werkzaamheden

‘Ik werkte meestal op donderdag en zondag en op feestdagen in de bediening. Tafels aankleden, het buffet bijvullen en drankjes en gerechten serveren. Tijdens het afruimen moest ik zo veel mogelijk borden en kommen stapelen op een speciale manier die ik daar heb geleerd. Rond tien uur waren we klaar en aten we met z’n allen. Gelukkig hoefden we niet zelf schoon te maken.’

Waardevolle les

‘Mijn baas bij het Chinese restaurant vond klantvriendelijkheid erg belangrijk. De gasten in het restaurant wilden we een leuke avond bezorgen en daar was ik mede verantwoordelijk voor. Dat is in mijn huidige baan nog steeds belangrijk. Ik werk nu in het ziekenhuis als arts-assistent op de afdeling verloskunde. Ik doe bevallingen en ik begeleid zwangerschappen waarbij vrouwen door een hoger risico niet bij een verloskundige terecht kunnen. Een bevalling is zwaar en pijnlijk en we proberen te zorgen dat vrouwen er toch met een tevreden gevoel op terugkijken. Een onderdeel daarvan is vrouwen op hun gemak stellen en ervoor zorgen dat zij een prettige ervaring hebben.’

Speciale herinnering

‘Met oud en nieuw maakten de eigenaren van het restaurant er altijd iets speciaals van. Ze zorgden voor prachtig vuurwerk en heel veel lekker eten. De sfeer was heel bijzonder en het was heel gezellig met mijn collega’s, maar ik heb er vooral geleerd om hard te werken en goed samen te werken. We hielpen elkaar en dachten met elkaar mee, omdat we inzagen dat als jij het werk niet deed, iemand anders het moest doen. Als arts maak ik lange uren, maar als mijn dienst erop zit, vraag ik altijd aan mijn collega die mijn dienst overneemt of ik nog iets kan doen.’

