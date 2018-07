De eerste baan van Shanna: ‘Achter de bar stonden bakken met ijsblokken om je te verkoelen’

Shanna Slaap (22) speelt in de musical On your feet!. Haar eerste baan in de bediening bij een strandpaviljoen heeft meer overeenkomsten met haar huidige werk dan je zou denken.

Tekst Eve Tomaszewski | Beeld Anke van der Meer

Eerste baan: In de bediening bij strandpaviljoen Rapa Nui in Zandvoort.

Verdiensten: 6 euro per uur, exclusief fooi.

Huidige baan: Zanger en danser in het ensemble van de musical On your feet! en understudy van Vajèn van den Bosch, die Gloria Estefan speelt.

Mooi op cv: ‘Ik had nooit verwacht dat ik bijna meteen na het afronden van mijn studie op het Lucia Marthas al een rol als deze zou krijgen.’

Hoe het begon…

‘Mijn ouders hadden een strandhuisje en ik lag op het strand te zonnen toen ik werd aangesproken door een barjongen van Rapa Nui. Het was die dag superdruk en ze kwamen mensen tekort. Hij was op pad gestuurd om personeel te werven dat per direct kon beginnen. Ik hees mezelf in een t-shirt en ging meteen aan de slag. Dat beviel uitstekend. Ik ben er vijf jaar blijven werken.’

Werkzaamheden

‘Ik begon als runner. Je serveert dan alle bestellingen uit. Van drankjes tot borden met eten. Later ging ik ook bestellingen opnemen. Dat vond ik heel leuk, omdat je dan veel meer contact hebt met mensen. Ik ben een sociaal persoon, dus daar hou ik van. Ik maakte lange dagen, van dertien uur. Als de strandtent dichtging, moesten de wc’s nog worden schoongemaakt en het terras opgeruimd. Als de drank was aangevuld en alles klaar was voor de volgende dag, namen we vaak met zijn allen nog een wijntje bij een kampvuur op het strand.’

Hard werken

‘Je werkte van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Dat was vooral heftig op dagen waarop het snikheet was. Dan stonden er achter de bar bakken met ijsblokjes en handdoeken waarmee iedereen zich kon verkoelen. Zo heb ik wel al vanaf mijn veertiende geleerd wat hard werken is. Die mentaliteit komt me nu goed van pas in de artiestenwereld.’

Waardevolle les

‘Het werk was zwaar, maar het heeft geen zin om te klagen en chagrijnig rond te lopen. De mensen op het strand willen een leuke dag en jij bent daar onderdeel van. The show must go on. Ik zit nu in het ensemble van de musical On your feet! en ben de invaller van Vajèn van den Bosch, die Gloria Estefan speelt. Ik werk zes dagen per week en speel zeven tot acht shows per week. Heerlijk, je zult mij niet horen klagen. Net als destijds bij Rapa Nui is mensen vermaken en ervoor zorgen dat ze een leuk moment beleven mijn grootste doel.’

Dit artikel is afkomstig uit VIVA-27. VIVA400 is powered by Renault Captur.