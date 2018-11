De eerste baan van Sophie: ‘Nu kon ik in het echt ‘kassaatje’ spelen’

Sophie (33) leerde als serveerster in de bar van haar vader hoe je goed communiceert. Die skills komen haar in haar huidige baan als businesscoach goed van pas.

Eerste baan: serveerster in de Cotton Club in Amsterdam

Verdiensten: ‘Ongeveer vijf gulden per uur.’

Huidige baan: psycholoog, ondernemer, business coach en oprichter podcast-show So V’s choice

Mooi op cv: ‘Ik ben trots op wat ik nu doe. Het is geweldig om vrouwen in hun kracht te zetten.’

Hoe het begon…

‘Mijn ouders waren gescheiden, waardoor ik mijn vader niet zo heel vaak zag. Hij was ondernemer en dus altijd aan het werk. Als ik bij hem in zijn bar was, sprong ik weleens bij in de bediening. Dat beviel goed. Ik kon bijverdienen en tegelijkertijd tijd met mijn vader doorbrengen.’

Mijn werkzaamheden

‘Ik werkte altijd overdag en begon dan vaak met het neerzetten van het terras. Daarna ging ik in de bediening aan de slag. Eerst vond ik het spannend om op mensen af te stappen en te vragen wat ze wilden drinken, maar gelukkig wende dat snel. Naast het opnemen van de bestellingen serveerde ik de drankjes uit en rekende af met de klanten. Tussendoor maakte ik tafeltjes schoon. Geld aannemen en teruggeven vond ik het leukste onderdeel. Als klein meisje speelde ik altijd ‘kassaatje’ en nu mocht dat in het echt. Vaak kreeg ik nog fooi ook, niet verkeerd.’

Minder leuk

‘Er zaten weleens brutale klanten tussen die vervelende opmerkingen maakten als het ze niet snel genoeg ging. Daarnaast is het fysiek zwaar werk. Je bent de hele dag aan het rennen en vliegen. Maar ik hield wel van hard werken. Ik stond er toch en dan wilde ik wel iets te doen hebben. Nu is hard werken voor mij geen must meer. En zeker geen graadmeter dat ik goed bezig ben. Slim werken wel. Als businesscoach werk ik vanuit alignment, wat wil zeggen dat je alleen dingen doet vanuit een positieve energie. Me goed voelen is mijn grootste prioriteit. Zo weinig mogelijk dingen zelf doen en veel uitbesteden, zodat ik me volledig kan focussen op waar ik goed in ben: het contact met mijn klanten.’

Waardevolle les

‘In de bediening kom je in contact met veel verschillende mensen. Om ze een prettige ervaring te geven, zorgde ik er bewust voor dat ik vriendelijk overkwam. Goed communiceren werkt altijd in je voordeel, ook in mijn huidige baan. Ik begeleid vrouwelijke ondernemers en coach hen om het maximale uit hun business te halen door de law of attraction toe te passen: als je zelf ontspannen en vol vertrouwen bent, trek je ook dat soort klanten aan. Pas dan kun je écht resultaten behalen. Het is daarbij belangrijk op welke manier je mensen benadert. Ik ben heel eerlijk en zeg waar het op staat, maar ik communiceer wel op een vriendelijke manier. Dat zorgt ervoor dat ze dingen van me aannemen en er iets mee kunnen doen. En dat levert weer een gigantische groei van hun business op.’

Dit artikel is afkomstig uit VIVA-46. VIVA400 is powered by Renault Captur.