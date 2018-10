De eerste baan van Zoé: ‘Ik schoor de helft van mijn hoofd kaal, deed nog een keer auditie en scoorde een rol in Celblok H’

Actrice Zoé (28, nu te zien in de serie Mocro maffia) leerde als toiletdame in een discotheek zich te verdiepen in anderen. Handig: daardoor kan ze zich goed verplaatsen in de rollen die ze speelt.

Eerste baan: Toiletjuffrouw bij een discotheek

Salaris: ‘Ongeveer € 8 per uur.’

Huidige baan: founder nomadscene.com

Mooi op cv: ‘Toen ik net van school kwam, scoorde ik een rol in de tv-serie Celblok H. In eerste instantie kreeg ik ’m niet vanwege mijn ‘pretty girl-imago’. Ik schoor de helft van mijn hoofd kaal, deed nog een keer auditie en was toen alsnog binnen.’

Hoe het begon…

‘Een vriend werkte in Marcanti in Amsterdam. Ik kwam er zelf nooit, maar hoorde van hem goede verhalen over de feesten en

concerten. Ze konden altijd wel personeel gebruiken, dus toen ik op

mijn achttiende een bijbaantje zocht, klopte ik daar aan. Mijn hele

vriendengroep werkte er inmiddels. Ik hoefde niet te solliciteren, daar deden ze niet aan. Ze gooiden nieuwe medewerkers meteen in het diepe door je, zonder je in te werken, op de drukste avond te laten meedraaien en te kijken hoe je het ervan afbracht. Bij mij ging dat goed. Ik vaar op mijn intuïtie en leg makkelijk contact met mensen. De manager vond dat ik potentie had en wilde me opleiden tot barmanager. Maar ik moest onderaan beginnen als toiletdame om feeling te krijgen met het personeel.’

Werkzaamheden

Als er housefeesten waren of concerten van artiesten als Boyz II Men, Lil’ Kim of Bobby Valentino, stond ik bij de wc’s. Eigenlijk hoefde ik alleen maar te zorgen dat iedereen betaalde. Als het nodig was, verwisselde ik wc-rollen en vulde ik het assortiment met deodorant, haarlak en snoepjes aan. Mensen mochten niet met z’n tweeën het toilet in of een drankje mee naar binnen nemen. Soms voelde ik me net een politieagent, maar de praatjes met de bezoekers maakten alles goed. De wc’s werden altijd door de schoonmakers geboend. Als de laatste bezoekers naar huis waren en het geld was nageteld en ingeleverd bij de manager kon ik naar huis.’

Speciale herinnering

‘Er kwamen vaak mensen bij me uithuilen om iets wat er in de club was gebeurd. Tijdens een avondje uit wordt er vaak veel gedronken.

Mensen stellen zich dan makkelijker open en durven hun kwetsbaarheid te tonen. Dat zorgde voor bijzondere gesprekken. In Marcanti kwam heel divers publiek, dus ik kwam in contact met mensen met verschillende achtergronden. Iedereen heeft een verhaal. Ik had ook tijd om te luisteren, omdat ik verder niet zo veel hoefde te doen. In tegenstelling tot het barpersoneel.’

Waardevolle les

‘Ik heb er geleerd om me open te stellen en echt te luisteren. Als je oprecht geïnteresseerd bent, laten mensen hun bijzondere kanten zien en leer je veel over ze. Het is goed dat ik dat toen heb ervaren, want ik heb er als actrice nog steeds veel aan. Ik heb prachtige rollen gehad in televisieseries als Celbok H en nu in Mocro maffia. Om een personage goed te kunnen spelen en oprecht te laten overkomen, moet ik me kunnen verdiepen in en interesseren voor anderen.’

