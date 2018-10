Eerste Hulp Bij Sparen (voor je welverdiende vakantie!)

Heb je het afgelopen jaar niet die droomreis met vriendinnen gemaakt, omdat je er simpelweg geen geld voor had? Je bent niet de enige. Iedereen zit weleens krap bij kas, maar het is enorm zonde dat je daardoor een gezellige vakantie met vriendinnen moet laten schieten, toch? Als je iets bewuster met geld omgaat (laat dat hippe jasje voor nu even aan je voorbij gaan) en consequent spaart, ben jij in 2019 gewoon van de vakantie-partij! Aegon helpt je daarbij een handje met een handige geldtest: tijd voor een lesje geld sparen.

Viva samen met Aegon

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met het opzij zetten van geld. Want met een lange (en dure) vakantie in het verschiet, helpen alle kleine beetjes (spaar)geld. Hoeveel je spaart, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Toch is het belangrijk om een buffer op te bouwen. Het Nibud heeft hiervoor een vuistregel: probeer maandelijks 10 procent van je inkomen te sparen.

Vijf handige tips om te sparen

Geld opzij zetten is niet voor iedereen even simpel. De ene vrouw heeft een gat in haar hand, de ander zit daadwerkelijk krap bij kas. Deze 5 tips helpen je op weg:

1. Schrijf spaardoelen op

Wat is jouw specifieke spaardoel? Wil je een lange vakantie naar Vietnam boeken? Schrijf het op! Sparen is makkelijker als je een doel voor ogen hebt. Want als je weet waar je het voor doet, is jezelf iets ontzeggen makkelijker.

2. Zet financiële extra’s en meevallers direct opzij

Ontvang jij af en toe wat extra’s, zoals vakantiegeld of een dertiende maand? Of heb je een financiële meevaller, bijvoorbeeld een teruggave van je energieleverancier? Geef dit dan niet uit, maar zet het direct apart.

3. Spaar automatisch

Wil je maandelijks een vast bedrag opzij zetten? Laat dit dan elke maand automatisch van je lopende rekening naar je spaarrekening overschrijven. Bijvoorbeeld één dag nadat je salaris is gestort. Zo vergeet je het ook niet!

4. Bespaar op je uitgaven

Vind je sparen lastig? Neem dan je uitgaven eens onder de loep. Bijvoorbeeld door een tijdje al je inkomsten en uitgaven bij te houden in een huishoudboekje. Dit geeft je een duidelijk beeld van waarop je kunt besparen, bijvoorbeeld op je energiekosten, internet- en telefoonabonnement en zorg- en woonverzekeringen.

5. Beloon jezelf tussendoor

Gaat het sparen je beetje bij beetje beter af? Beloon jezelf dan met het behalen van je (tussentijdse) spaardoelen. Koop bijvoorbeeld een reisgids als je de eerste 25% van je vakantie bij elkaar gespaard hebt. Zo blijft het leuk!

Goed met geld worden

Veel mensen denken dat ze hun financiën helemaal onder controle hebben. Maar als je éven doorvraagt, blijkt dat toch tegen te vallen. Hoe zit dat bij jou? Zijn alle verzekeringen nog up-to-date? Hoeveel pensioen wordt er opgebouwd? En is dat voldoende? Geldzaken kunnen lastig en ingewikkeld zijn; doe daarom de Goed met Geld test van Aegon. Dit is een korte test van een paar minuten om te kijken hoe goed jij bent met geld en hoe je nog beter wordt. Want een gezonde financiële toekomst tegemoet gaan, willen we toch allemaal?!