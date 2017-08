There’s a first time for everything. Maar sommige eerste keren blijven spannend en vergeet je nooit meer, zeker in de liefde. Herinner jij je deze ‘eerste keren’ uit je relatie nog?

Jullie eerste date

Als je elkaar al kende was dit waarschijnlijk jullie eerste keer écht samen. En als je hem op Tinder naar rechts had geswiped was je vast vooral benieuwd of hij in real life net zo leuk was als zijn foto’s en grappige appjes. Eén ding is zeker: als jullie nog steeds samen zijn werd het een succes (of kunnen jullie er inmiddels heel hard om lachen).

Jullie eerste keer seks

Van top tot teen geschoren, fris gedoucht en in je mooiste lingeriesetje: je was overal op voorbereid. Ongetwijfeld verliep het toch niet helemaal zoals je in gedachte had (een nieuw lijf is altijd even wennen) maar onvergetelijk was het sowieso.

Voor het eerst bij zijn ouders op bezoek

Eerlijk is eerlijk, dit stelde je waarschijnlijk zo lang mogelijk uit. Tip als het nog komen gaat: lief lachen, wees gewoon jezelf en sla tijdens het familiediner niet te veel wijn achterover van de zenuwen. Dan kan er eigenlijk niks mis gaan (of ligt het in ieder geval niet aan jou).

Jullie eerste ruzie

Of het nu was omdat hij nóóit de dop van de tandpasta erop draait, of omdat jij volgens hem weer eens te veel geld had uitgegeven aan een paar designerschoenen: een eerste ruzie is onvermijdelijk en nooit leuk. Goedmaken daarentegen des te meer…

Jullie eerste vakantie

Jij wilde misschien liever de hele dag zonnen, winkelen en cocktails drinken, terwijl hij het plaatselijke voetbalstadion een stuk interessanter vond. Een vakantie is geven en nemen. Maar vooral: genieten.

Jullie eerste grote aankoop samen

