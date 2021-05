Alles wat je wilt weten over de effectiviteit van coronavaccinatie

Hoe beschermen de vaccins tegen corona? En kan ik het virus nog doorgeven als ik ben gevaccineerd? Vragen die jullie instuurden over coronavaccinatie en de effectiviteit. Lauren Verster vroeg de experts naar de antwoorden.

In onderstaande video is Lauren Verster in gesprek met immunoloog Marjolein van Egmond en voormalig huisarts Ted van Essen.

Een vraag die veel voorbij kwam was:

Heeft het nut mij te laten vaccineren terwijl ik jong en gezond ben? Als ik aan de beurt ben zijn de oudere en kwetsbare mensen om mij heen al gevaccineerd.

Ted van Essen: ‘Dat vragen veel jonge mensen zich af. Die zeggen: mijn generatie wordt toch nooit ziek. Het is waar dat ze niet vaak in het ziekenhuis terechtkomen. Ook gebeurt het zelden dat ze op de IC belanden, of overlijden. Maar langdurige coronaklachten komen wél bij jonge mensen voor. Dat noemen we ‘long covid’. Als je dat krijgt, ben je een langere periode heel moe en blijf je benauwd, terwijl er op de longfoto niets te zien is.’

Marjolein van Egmond: ‘Je kunt het ook ‘brain fog’ noemen, waarbij je enorme concentratieproblemen hebt.’

