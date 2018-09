Handig! Met deze app kan jouw kind virtueel oefenen in het verkeer

Nu de basisscholen weer zijn begonnen, is het extra druk rondom scholen. Dat betekent niet alleen meer auto’s, maar ook meer fietsers op de weg. Wist je dat de meeste slachtoffers van verkeersongelukken in september vallen? Extra opletten dus. Maar nog belangrijker: hoog tijd voor kinderen om te oefenen met fietsen. En dat kan met de super handige WegWijsVR app.

Tegenwoordig worden er steeds meer kinderen met de auto naar school gebracht. Hierdoor leren zij niet om zelf te fietsen en ontbreekt dus op latere leeftijd de fietservaring. Ook oefenen ouders te weinig met kinderen om ze fietsvaardig te maken. Dit zorgt ervoor dat jonge kinderen een risicogroep vormen in het verkeer. Om dit probleem tegen te gaan, heeft Interpolis een app bedacht, waardoor kinderen spelenderwijs wegwijs worden in het verkeer. Hartstikke leuk en ook nog eens leerzaam, want kinderen gaan op deze manier voorbereid de weg op.

En oefenen maar!

WegWijsVR bootst levensechte verkeerssituaties na. In deze virtual reality-omgeving kunnen kinderen bij wijze van spreken gewoon thuis op de bank oefenen. En leren ze spelenderwijs beter omgaan met onverwachte situaties die ze ook tegenkomen in hun eigen fiets- of wandeltocht naar school.

Met WegWijsVR kan je kind virtueel oefenen in het verkeer. Dit kan via een app op de tablet of smartphone. Deze is voor iedereen gratis te downloaden in de app store – android + iOS).

Fietsfeitjes

Wist je dat…