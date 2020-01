Emilie Tabor over #ikbepaalzelf: ‘Ik heb het altijd belangrijk gevonden om financieel onafhankelijk te zijn’

Emilie Tabor (31) besloot op haar zestiende het vwo niet af te maken en naar het hbo te gaan. Ze runt al tien jaar haar eigen bedrijf en ook daarin maakt ze haar eigen keuzes.

Grootste droom: ‘Om evenveel voldoening en geluk uit m’n werk te blijven halen als nu. Tegelijkertijd is mijn levensmotto: work hard, play hard. Ik wil dus ook veel tijd met mijn vrienden, familie en vriend doorbrengen. En ik hoop ooit een gezin te beginnen.’

Grootste misstap: ‘In drie dagen beslissen om een vakantiehuis op Mallorca te kopen. Grootste miskoop ooit. We zijn er in één jaar vijftien keer geweest en niet om vakantie te vieren.’

Grootste talent: ‘Enthousiasmeren. Raar om over jezelf te zeggen, maar ik krijg weleens te horen dat ik het licht in de kamer ben en tijdens een brainstorm mensen kan ‘aanzetten’.’

Ongekend talent: ‘Zonder trainen meedoen aan een marathon. Het is twee weken geleden dat ik voor het laatst heb gelopen, maar ik zou zo morgen een marathon kunnen rennen.’

Absoluut niet goed in: ‘Dingen doen die ik niet wil, die moeten en die te veel in detail of te traag gaan en te analytisch worden. Zoals de boekhouding. Daar heb ik dus een boekhouder voor, en mijn vriend die onze volledige administratie doet.’

Ik vind mezelf rijk als…: ‘…ik op zondagochtend gezellig kan ontbijten met mijn vriend en hond in bed om vervolgens de deur uit te stappen, vrienden tegen te komen en samen te gaan borrelen. De leukste dagen zijn die zonder plannen.’

Grootste idool: ‘Mijn oma die uit Amerika komt. Van jongs af aan kwam ze al voor zichzelf op. Ze was de eerste vrouw die een boek schreef over lesgeven. Verder was ze niet alleen slim en sociaal, maar ook een enthousiasteling die nooit oordeelde over mensen.’

Droombaan vroeger: ‘Zangeres. Maar na twee zanglessen kwam ik er al achter dat dat niet mijn talent is.’

Droombaan nu: ‘Precies wat ik doe: ondernemen en me daarin continu blijven ontwikkelen.’

Ik bepaal zelf…

‘…zo ongeveer elke belangrijke stap die ik zet in mijn leven. Als ik iets ‘moet’, krijg ik jeuk en ben

ik snel weg. Zo had ik op mijn zestiende al geen zin meer om als een klein kind te worden behandeld op de middelbare school en heb ik me ingeschreven voor de HBO International Business in Den Haag. Pas toen ik werd toegelaten, heb ik het mijn ouders verteld. Ik heb het altijd belangrijk gevonden om financieel onafhankelijk te zijn. Daardoor kon ik op jonge leeftijd al bepalen hoe vaak en wanneer ik op vakantie ging. Voor mij moeten de dingen altijd leuk zijn, ook in mijn werk voor Influencer Marketing Agency (IMA). Maddie Raedts en ik hebben ons bedrijf tien jaar geleden opgezet en zoeken elk jaar weer nieuwe uitdagingen. Dat vind ik het leukst aan mijn werk: elke dag zijn we bezig ons verder te ontwikkelen. Tijdens de start waren er wereldwijd tientallen bloggers, bestond Instagram nog niet en moesten we het begrip influencer nog uitleggen. Inmiddels zijn die fenomenen voor de meeste bedrijven niet meer weg te denken. Het gaat nu ook veel verder dan alleen een ambassadeursnetwerk onderhouden. Van videoproducties en lookbook-shoots tot events: er komt van alles bij kijken. Ook internationaal. Verder vind ik het heerlijk om te zien dat we een heel goed, dedicated en sterk team hebben dat ervoor zorgt dat alles gewoon doorgaat, omdat ik veel in het buitenland zit. Zo ben ik net twee maanden in L.A. geweest waar we een nieuw kantoor hebben geopend. Daarnaast zitten we in Amsterdam, New York en we zijn nu bezig met Singapore. Mijn takenpakket is heel breed. Van strategische plannen maken voor de groei van het bedrijf waarvoor ik verschillende klanten en markten overzie, tot aan grote pitches doen om samenwerkingen met klanten te realiseren. En ik hou nauw contact met mijn team.’

Moeilijkste keuze

‘Onze fusie met MediaMonks. Ik zag meteen dat het een goede match was. We hebben dezelfde manier van denken, dezelfde stijl en hetzelfde type werknemers. Toch weet je vooraf nooit hoe het zal uitpakken. Gelukkig heeft het nog beter gewerkt dan we hoopten. We hadden deels al veel dezelfde klanten, zoals L’Oréal en Nestlé, en het heeft natuurlijk ook veel mooie nieuwe klanten met zich meegebracht.’

Meest leerzaam

‘Dat ik altijd naar mijn gevoel moet luisteren. Zo zouden we in Dubai in zee gaan met een lokale partij. De deal was bijna rond, maar bij een van de laatste meetings voelden Maddie en ik dat we eigenlijk helemaal niet zo comfortabel aan tafel zaten. We besloten eruit te stappen. Gelukkig, want achteraf bleek het geen zuivere koffie. Ook hebben we een tijd in New York iets proberen op te zetten door daar één persoon de markt te laten verkennen. Het kwam niet van de grond. Na twee keer proberen wisten we dat het alleen kans van slagen heeft als je er een heel team neerzet. Cliché, maar iets half doen heeft gewoon geen zin.’

Toekomst

‘We zijn nu druk bezig het kantoor in L.A. op te zetten. Dat loopt al erg goed met klanten als Amazon en HP. Daar gaan we dit jaar mee verder. Voor mij is het reizen vol te houden door er niet voor twee weken maar voor twee maanden heen te gaan. Mijn vriend komt me daar dan opzoeken en ik neem mijn hond Lola altijd mee. Dat vind ik het allerleukste om mee bezig te zijn: bekijken in

welke markt nog plek voor ons is en daar een nieuwe vestiging opzetten.’

Tekst Kim Buitenhuis Foto Milou van Hoof

Dit artikel komt uit VIVA-3