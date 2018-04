En… actie!

Vergeet die high tea of spa-dag. Doe ’ns gek, ga op zoek naar je inner child en ga samen met je vriendinnen naar Avonturenpark Hellendoorn met VIVA-korting. Fun gegarandeerd.

Feessie

Wildwaterbanen, achtbanen, lasergame, stuntshows, een openluchttheater: in Avonturenpark Hellendoorn kom je uren tekort. Gelukkig kun je in de zomer extra lang genieten, want op 1, 8, 15 en 22 augustus vinden de 4 Zinderende Zomeravonden plaats. De attracties zijn open tot 21.30 uur en de avond wordt om 21.45 uur feestelijk afgesloten met een spectaculaire vuurwerkshow.

Stuntshow met topatleten!

Vanaf 7 juli t/m 2 september 2018 is de High Dive Stuntshow terug met een totaal nieuwe spectaculaire zomershow in het vernieuwde openluchttheater: De Drakenridders. Duik in de wereld van stoere ridders, ongeloofelijke hoogtes en gevaarlijke stunts. Nóg een goeie reden om een kaartje te kopen: het nieuwe DrakenNest. Deze gigantische attractie is de eerste Mega Disk’O van Nederland. Oftewel: een ronddraaiende, heen en weer schommelende schijf op een hoge halfpipe van rails met zitjes aan de buitenkant. Grote kans dat je het op een gillen zet (en daarna in je broek piest van het lachen).

Dikke vette korting

En het állerleukste van dit alles: ga je met een groep naar Avonturenpark Hellendoorn, dan krijg je dikke vette vriendinnenkorting. Je betaalt dan maar € 16,50 per persoon per kaartje,

in plaats van € 23,50! Ga naar avonturenpark.nl/viva voor deze VIVA-aanbieding.