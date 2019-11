Esmay Verschuren over #ikbepaalzelf: ‘We kunnen nog veel meer moois van olifantenpoep maken’

Esmay Verschuren (25) had meteen na haar afstuderen haar droombaan te pakken. Tenminste, dat dacht ze. Nu weet ze dat ze pas echt happy is als ze iets goeds kan doen voor de wereld.

Tekst Kim Buitenhuis Foto Anouk Fotografeert

Grootste droom: ‘Dat we ons realiseren dat we ons niet druk moeten maken om zaken als afkomst en religie, maar om belangrijke dingen als het klimaat.’

Grootste misstap: ‘In de beginperiode van Pretty ECO heb ik geïnvesteerd in onnodige dingen. Zo heb ik een duur contract laten opstellen door een advocaat voor de samenwerkingsovereenkomst met de fairtrade werkplaats.’

Grootste talent: ‘Mijn empathisch vermogen. Ik vind het net zo belangrijk dat de olifanten goed behandeld worden als de mensen die onze producten maken.’

Ongekend talent: ‘Koken. Sinds twee jaar eet ik vegetarisch en voornamelijk plantaardig. Daardoor ben ik creatief geworden in de keuken.’

absoluut niet goed in: ‘Strijken. Gelukkig heb ik een vriend die dat kan en nog leuk vindt ook.’

Ik vind mezelf rijk als…: ‘…ik in de natuur ben en me vrij kan voelen. In de jungle zonder zorgen in mijn hangmat een dutje doen. Hopelijk gaan we volgend jaar terug, belangrijk voor de band met de werknemers op de werkplaats.’

Grootste idool: ‘Spiritueel coach Sahara Rose Ketabi. Door haar heb ik ayurveda leren kennen en een heel nieuwe kijk op mijn gezondheid gekregen.’

Droombaan vroeger: ‘Modeontwerpster of kunstenaar. Als kind maakte ik van stukjes stof kledingstukken.’

Droombaan nu: ‘Creative director van Pretty ECO; wat ik nu doe en dat nog verder uitbouwen.’

Ik bepaal zelf…

‘…hoe ik mijn leven wil leiden. Drie jaar geleden kreeg ik de kans om direct na mijn afstuderen als digital designer bij een online fashion magazine te starten. Ik kreeg een topsalaris en leuke extra’s als tripjes naar het buitenland. Maar na een paar maanden begon het te kriebelen: het zat me dwars dat ik niet echt iets goeds kon doen voor de wereld. Ook werd ik heel onrustig van het feit dat ik op vaste tijden op kantoor moest zitten. In de zomer van 2017 zei ik dat tegen mijn vriend. Ik vertelde hem over mijn droom om olifanten te helpen in Sri Lanka. Dat had ik als kind op tv gezien en bestempeld als ‘iets wat ik ooit wilde doen.’ Ik besloot een maand naar Sri Lanka te gaan om daar vrijwilligerswerk te doen bij de Millennium Elephant Foundation. Naast de opvang was een fairtrade werkplaats waar papier werd gemaakt van olifantenpoep. Dat inspireerde me zo, dat ik op het idee kwam voor Pretty ECO: een webshop waar we fairtrade producten uit Sri Lanka importeren. Alles is gemaakt van olifantenpoep en tien procent van de winst gaat naar de olifantenorganisatie. Op de werkplaats werken supergoede designers die al mijn creatieve ideeën uitwerken. Zo hebben we inmiddels naast notitieblokken, pennen en visitekaartjes een telefoonstandaard en binnenkort zelfs kerstballen in ons assortiment. Het creatieve proces vind ik het allerleukste aan mijn werk. Ik ben inmiddels veel gelukkiger dan een paar jaar geleden. Al ben ik nog steeds zoekende, maar wie niet. Ik word in elk geval steeds beter in het maken van keuzes die goed voor mij zijn. Zonder dat ik daarbij de druk voel om rekening te houden met de mening van anderen of ‘hoe het hoort’.’

Leerzaamst

‘Rond mijn twintigste besloot ik een stageplek in Barcelona te zoeken. Een buitenlandstage was vrij ongebruikelijk voor mijn opleiding Communicatie en Multimedia Design, maar daar trok ik me niets van aan. Ik vond het een leuke stad en het leek me leerzaam. Al vond ik het ook doodeng, omdat ik nog nooit echt ergens alleen was geweest. In deze vreemde stad moest ik ineens voor mezelf zorgen en nieuwe vrienden maken. Het gaf zo’n kick toen dat allemaal lukte. Door die periode weet ik dat ik het ook in mijn eentje heel leuk kan hebben. Dat heeft ook zeker geholpen om zonder plan naar Sri Lanka te vertrekken.’

Trots op

‘Het moment dat ik voor het eerst mijn producten in handen had. Het importproces was enorm stressvol. Van haventermen tot contracten: er moest zo veel gebeuren. Natuurlijk ben ik ook trots op alle mooie reacties die we krijgen. Ik vind het heel bijzonder dat we op deze positieve manier mensen bewust maken van het feit dat er duurzame alternatieven zijn voor papier.’

Toekomst

‘Ik hoop Pretty ECO verder uit te bouwen. Inmiddels is mijn vriend ook onderdeel van het bedrijf en zijn we dus met zijn tweeën. Dat is heel natuurlijk gegaan en werkt erg goed. We doen sowieso al veel samen en toen bleek dat hij me perfect bij het financiële gedeelte kon helpen, besloten we ervoor te gaan. Verder zie ik dat er nog veel groeipotentie in het bedrijf zit en we nog veel meer mooie producten van olifantenpoep kunnen maken.’

Ik bepaal zelf staat voor eigen keuzes maken. Je eigen leven leiden. Het heft in eigen handen nemen. Je eigen pad kiezen. Het staat voor women empowerment. In deze rubriek geeft VIVA vrouwen een podium om hun verhaal te vertellen, zodat ze andere vrouwen kunnen inspireren en empoweren. Ook meedoen? Deel je verhaal op social media onder de #Ikbepaalzelf.

Dit artikel komt uit VIVA-41