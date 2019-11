Evelien Gerrits over #ikbepaalzelf: ‘Ik had weinig geld en vrienden, alleen een droom’

Evelien Gerrits (34) had geen ervaring en geen zicht op werk. Dus startte ze een bedrijf en is ze inmiddels succesvol videomaker. Maar ze moest nog wel even leren zichzelf op één te zetten.

Grootste droom: ‘Ik hoop aan nog meer mooie projecten te kunnen werken en ooit een leuk gezin te hebben. Voor de wereld hoop ik dat iedereen wat liever voor elkaar zal zijn.’

Grootste misstap: ‘Ik geloof ook niet in fouten of verkeerde keuzes. Je maakt een keuze die op dat moment het beste voelt en bij je past. Dat die achteraf minder goed uitpakt, daar leer je weer van.’

Grootste talent: ‘Mijn hart volgen en m’n gevoelens en gedachten uitspreken. Ik ben altijd heel duidelijk, open en eerlijk.’

Ongekend talent: ‘Handpan spelen: ik zag dit instrument een paar jaar geleden voor het eerst op een festival. Echt magisch.’

absoluut niet goed in: ‘Hulp vragen. Ik wil mensen vaak niet ‘belasten’ en doe dan alles maar gewoon zelf.’

Ik vind mezelf rijk als…: ‘… mijn leven in balans is en ik naast m’n werk genoeg tijd heb voor mezelf, vrienden en familie.’

Grootste idool: ‘Ik volg mensen als Brené Brown, Marianne Williamson, Gabrielle Bernstein, Lee Harris en Mark Groves. Zij inspireren mij op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit.’

Droombaan vroeger: ‘Rond mijn vijftiende was dat later een eigen bedrijf hebben. Het leek me wel interessant om zelf iets op te bouwen en daarmee succesvol te worden.’

Droombaan nu: ‘Wat ik nu doe. Het leukst vind ik dat ik zo veel verschillende mensen ontmoet, op allerlei plekken kom en heel veel toffe dingen mag doen.’

Ik bepaal zelf…

‘…hoe mijn leven eruitziet en welke weg ik afleg. Daarbij kies ik niet altijd de makkelijkste of gangbaarste weg. Na mijn studie media en entertainment management werkte ik als projectmanager bij een reclame-bureau in Breda, toen de crisis toesloeg en ik werd ontslagen. Toen mijn relatie ook nog eindigde, besloot ik te verhuizen. Ik had ooit stage gelopen in Amsterdam, dat vond ik een leuke stad en ik had wel zin in een nieuw avontuur − al kende ik er niemand. Ik vond al snel een nieuwe baan als projectmanager bij een design agency. Na een paar maanden merkte ik dat ik daar niet gelukkig van werd omdat ik mijn creativiteit niet kwijt kon. Ik besloot een avondstudie videoproductie te volgen. Film en fotografie hadden altijd al mijn interesse. Het sprak me ook aan dat online video nog in de kinderschoenen stond en er nog niet veel vrouwen werkzaam waren in die branche. Gelukkig bleek dat ik er oog voor heb: voor mijn eindproject kreeg ik een tien. Dat gaf me de moed om door te zetten, al vond ik het ook doodeng − helemaal toen ik merkte dat ik mijn energie niet tussen film en mijn baan wilde verdelen, maar echt ergens voor de volle honderd procent voor wilde gaan. Uiteindelijk hakte ik de knoop door en nam ik ontslag. Zonder ervaring of zicht op werk. Best heftig om een eigen bedrijf te starten in crisistijd. Ik had geen geld om leuke dingen te doen, weinig vrienden om me heen en alleen een droom om voor te gaan. Ik ben toen voor weinig tot geen geld video’s gaan maken om een portfolio op te bouwen. Uiteindelijk begon het balletje te rollen en werd ik steeds vaker gevraagd. Inmiddels doe ik van alles: van corporate- tot entertainmentvideo’s. Die afwisseling is leuk. Laatst was ik in Miami om voor de film Onze jongens in Miami videomateriaal voor social media en tv-programma’s te schieten. Mocht ik vanuit een helikopter en vanaf een speedboot filmen, supertof! Dat is echt leuk aan mijn werk: ik kom op de coolste plekken en ontmoet allerlei interessante mensen.’

Leerzaamste keuze

‘Dat ik twee jaar geleden mijn relatie beëindigde waardoor ik mijn ideale plaatje moest loslaten en volledig werd teruggeworpen op mezelf. Ik had altijd gedacht dat ik voor mijn 35e getrouwd zou zijn en één of twee kinderen zou hebben. Dat plaatje loslaten, blijkt nu heel waardevol te zijn. Door veel tijd met mezelf door te brengen, weet ik steeds beter wie ik ben, wat ik wil en waar ik blij van word. Heel lang heb ik mijn relatie en werk op nummer één gezet. Ik werkte zo hard dat ik drie jaar geleden een burn-out kreeg. Ook hierdoor werd ik gedwongen om het rustiger aan te doen en dichter bij mezelf te komen. Ik luister nu veel meer naar mijn behoeftes. Boek spontaan een vakantie naar Ibiza als ik daar zin in heb. Spreek een keer niet met een vriendin af als ik daar eigenlijk veel te moe voor ben. Heb salsadansen weer opgepakt waar ik jaren geleden ook supergelukkig van werd. Ik vul mijn agenda met meer tijd voor mezelf en ga bij alles af op mijn intuïtie. Ook bij klussen. Krijg ik er energie van? Dan doe ik het. Voel ik weerstand? Dan sla ik de opdracht af. Vroeger zei ik op alles ‘ja’. Dat doe ik dus niet meer.’

Toekomst

‘Naast video ben ik nog altijd geïnteresseerd in fotografie, ik wil daar meer mee gaan doen. Ik heb al een workshop gevolgd en zelfs een nieuwe lens gekocht. Nu alleen nog tijd maken om ook echt te gaan fotograferen.’

