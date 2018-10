Even kletsen met Gabrielle Claushuis: een van de drie VIVA400 Visionista’s 2018 finalisten

Gabrielle Claushuis wil een app ontwikkelen (Mygappie), waarmee je, als je je op straat onveilig voelt, snel een vriendin aan de telefoon hebt om te laten weten waar je bent en wat er aan de hand is.

Afgelopen maanden heeft Gabrielle een personal coaching traject gevolgd om zich klaar te maken voor de grote finale op 15 november. Dan zal, tijdens de VIVA400 awards, de VIVA400 Visionista 2018 worden uitgeroepen, die ervandoor gaat met het prijzenpakket van ruim € 10.000. Wij spraken haar.

Had je verwacht dat je een van de drie finalisten zou zijn?

‘Ik sta natuurlijk achter mijn idee en ik hoopte het heel erg, maar het was toch spannend. Een beetje zoals vroeger, toen ik nerveus zat te wachten op het belletje met de eindexamenuitslag.’

Hoe ontstond het idee voor deze app?

‘In november fietste ik op straat en werd ik weer eens achtervolgd en nagefloten. Het gebeurde zo vaak, wel vier of vijf keer per week, en ik was er helemaal klaar mee. Ik vind het op dat soort momenten fijn om iemand te bellen, omdat dat een afschrikwekkend effect heeft op degene die je lastigvalt. Toen bedacht ik deze app: hoe handig zou het zijn als je meteen iemand aan de lijn krijgt als je je onveilig voelt?’

Wat is jouw ultieme droom?

‘Ik wil dat mijn app gerealiseerd wordt! Daar ligt op de korte termijn mijn focus. Daarnaast ben ik met mijn camera de straat opgegaan en heb ik vrouwen gevraagd naar hun ervaringen met betrekking tot intimidatie. Deze foto’s en verhalen post ik op de Instagram-pagina van Mygappie, zodat het probleem een gezicht en stem krijgt.’

Wat heb je al bereikt?

‘In november was intimidatie een actueel onderwerp, onder andere door de #metoo-discussie en het verhaal van Anne Faber. Daardoor kreeg ook mijn verhaal extra aandacht. Zo ben ik bijvoorbeeld geïnterviewd door VICE, Folia en radiozenders als FunX Radio en Limburg1.’

Waarom moet jij de VIVA400 Visionista 2018 worden?

‘Omdat ik een maatschappelijk en actueel onderwerp behandel en een unieke oplossing voor het probleem heb.’