Even kletsen met Melissa Tolud: een van de drie VIVA400 Visionista’s 2018 finalisten

Melissa Tolud wil met haar handgemaakte sieradenlijn ‘Jewelry by Mellola’ vrouwen wereldwijd inspireren en motiveren. Ze werkt samen met huisvrouwen uit Indonesië, die daardoor een beter toekomstperspectief hebben.

Afgelopen maanden heeft Melissa een personal coaching traject gevolgd om zich klaar te maken voor de grote finale op 15 november. Dan zal, tijdens de VIVA400 awards, de VIVA400 Visionista 2018 worden uitgeroepen, die ervandoor gaat met het prijzenpakket van ruim € 10.000. Wij interviewden haar.

Had je verwacht dat je bij de laatste drie finalisten zou zitten?

‘Nee, eigenlijk niet. Ik had er wel heel veel tijd in gestoken, maar er waren zo veel goeie en mooie ideeën. Ik ben dan ook superenthousiast dat ik bij de laatste drie Visionista’s zit!’

Hoe is het avontuur begonnen?

‘Nadat ik in 2014 mijn broer verloor door een auto-ongeluk, belandde ik in een zwart gat. Ik volgde een cursus om mijn creatieve kant aan te wakkeren. Daaruit ontstond het idee om sieraden te maken.’

Wat is jouw ultieme droom?

‘Met mijn sieraden wil ik vrouwen wereldwijd bewust maken van hun innerlijke kracht. Ik werk samen met Indonesische huisvrouwen uit de stad Yogyakarta, waardoor zij zichzelf en hun gezin nu kunnen onderhouden en een betere toekomst tegemoet gaan. Zij hebben bijvoorbeeld de nieuwe leren Mellola-collectie ontworpen. In de toekomst zou ik nog veel meer vrouwen op deze manier aan een baan willen helpen.’

Wat heb je al bereikt?

‘Kim Kiyosaki is ambassadrice van mijn sieradenlijn. Zij is een Amerikaanse ondernemer die vrouwen helpt om financieel onafhankelijk te zijn. Mijn sieraden zijn tentoongesteld bij verschillende netwerkevents in Nederland en het buitenland, en ik heb in het internationale Business Fit Magazine gestaan.’

Wat heb je tot nu toe geleerd van VIVA400 Visionista’s?

‘Ik vond de masterclasses personal branding en storytelling heel leerzaam. Van tevoren besef je niet dat je overal en in elke situatie storytelling kunt toepassen. Het is belangrijk om mensen mee te nemen in jouw verhaal.’

Wat vond je het allerleukste?

Het pitchen. Ik vond het superleuk om de prachtige ideeën van alle dames te horen.’

Waarom moet jij de VIVA400 Visionista 2018 worden?

‘Ik heb een authentieke brand en het is mijn passie om te connecten met vrouwen wereldwijd: ik sta voor women empowerment.’