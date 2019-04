Femke had een paniekstoornis: ‘Ik was ervan overtuigd dat iedereen me zag als een buitenaards wezen’

Femke had tussen haar twintigste en dertigste meerdere malen te maken met depressieve periodes. Deze werden meestal voorafgegaan door een periode van paniekaanvallen. Thuis, in de supermarkt of op een feestje kon Femke ineens de controle verliezen en schijnbaar uit het niets ontzettend angstig worden.

In haar blog MYND* geeft Femke een inkijkje in haar leven. Ze vertelt hoe de angststoornis is ontstaan, wat ze ermee heeft gedaan en geeft tips aan andere mensen die last hebben van angst- of paniekklachten.

”Ik herinner me nog goed een dag, midden in de zomer, dat ik in de supermarkt stond en het ineens wazig voor mijn ogen werd. Mijn hartslag versnelde, mijn handen begonnen te zweten en ik voelde me vreselijk onveilig. Alsof ik elk moment aangevallen kon worden. Ik was ervan overtuigd dat iedereen me zag als een buitenaards wezen. Dat ze me zouden oppakken en opsluiten. De raarste gedachten gingen er door mijn hoofd. Ik weet niet meer hoe ik thuisgekomen ben, maar ik was ineens thuis. En ik besloot om voorlopig niet meer naar de supermarkt te gaan.

‘Op de wc begon ik te hyperventileren en daarna moest ik heel erg huilen.’

Hetzelfde gebeurde niet veel later op een feestje. Een vriend van me was jarig. Hij vierde het in een club. Ik kwam aanlopen, zag mijn vrienden in een groepje bij elkaar staan en voelde me plotseling intens ontheemd. Zij konden iets wat ik niet kon. Normaal zijn. Praten. Hun aandacht erbij houden. Ik liep werktuigelijk op ze af, probeerde met iemand te praten, maar ik voelde mijn hart racen, fladderen, ik begon te zweten, ik stotterde, ik verontschuldigde me en liep weg. Op de wc begon ik te hyperventileren en daarna moest ik heel erg huilen. Ik ging naar huis en besloot niet meer naar feestjes te gaan.

Situaties met paniekaanvallen heb ik vaak meegemaakt. Nu jaren later kan ik zien hoe het ontstond: mijn paniek kwam voort uit de gedachte dat mensen aan me zagen dat het niet goed met me ging. Dat ik zwak was, dat ik moest toegeven dat ik richting een depressie ging. Mijn paniek was het gevecht met het toegeven aan de depressie. Ik wilde het zo ontzettend niet zijn, ik schaamde me er zo diep voor, dat het alleen maar erger werd en vaker voorkwam. Tot ik op een gegeven moment aan de telefoon hing met mijn beste vriendin. Met veel horten en stoten vertelde ik haar dat ik steeds vaker zo flipte, en voor mijn gevoel de controle begon kwijt te raken. Zij zei: ‘Fem, moet je niet met iemand gaan praten?’

Uiteindelijk, toen ik de allereerste keer bij een psycholoog binnenstapte, en alles durfde te vertellen, namen de paniekaanvallen af. Die psycholoog kon namelijk de boel een beetje voor mij structureren. Me uitleggen wat ik kon doen met dat zware gevoel dat de hele dag boven mijn hoofd hing. Me laten zien dat ik een keuze moest maken: doorgaan met het leven dat ik leefde en nog harder onderuit gaan of nu stoppen met bepaalde bezigheden en werken aan mijn herstel.

‘Wij mensen zijn kuddedieren en we willen niet afwijken.’

Ik zal nooit zeggen dat het makkelijk is om te praten over een angststoornis. Wij mensen zijn kuddedieren en we willen niet afwijken. We willen mee kunnen doen aan de maatschappij zoals dat van ons verwacht wordt en we zijn bang dat de kudde ons achterlaat als we toegeven dat het even niet gaat. Maar dat is niet zo. Uiteindelijk zijn wij geen dieren, maar mensen. Mensen met een heel arsenaal aan gevoelens en als jij tegen je vrienden vertelt hoe je je diep vanbinnen voelt dan zullen zij (als ze échte vrienden zijn) met compassie reageren. Niemand wil zijn of haar vriend in de put zien zitten. Dus: heb jij te kampen met angsten? Praat erover. Je zult je erover verbazen hoezeer het je oplucht.”

Maak je angst- of paniekklachten bespreekbaar

Ben jij of ken jij iemand met angst- of paniekklachten? Wil je weten hoe anderen omgaan met angst en paniek en het gesprek hierover hebben geopend? Of wil je weten waar je terecht kunt voor hulp? Ga dan naar heyhetisoke.nl. Hier vind je alles wat je moet weten over angst- en paniekklachten.

*Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met MYND – Femke Sterken.