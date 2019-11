Irritatie, jeuk of een nare geur…ongeveer 80% van alle vrouwen heeft er wel eens last van

Irritatie, jeuk, afscheiding of geurtjes…op ongemakken aan je vagina zit je echt niet te wachten. Toch krijgt ongeveer 80% van alle vrouwen er wel eens mee te maken. Zorg dat je je klacht herkent.

VIVA samen met Multi-Gyn

In je vagina leven bacteriën en schimmels met elkaar samen. De vaginale flora noemen we dat, oftewel onze natuurlijke bescherming. Klinkt net zo puur natuur als het is. Als er een goede balans is, is je vagina gezond en is er niks aan de hand. Geen luchtjes, geen jeuk, geen gedoe. De gunstige bacteriën en schimmels houden je vagina lekker zuur. Hierdoor krijgen de slechte geen kans om te groeien.

Vagina uit balans

De balans hoort dus zuur te zijn. Maar wordt deze verstoord, dan krijg je soms gedoe. Dat kan bijvoorbeeld door medicijngebruik, menstruatie, zwangerschap, overgang, seks of stress. Zo’n stoorfactortje kan je lichaam meestal zelf oplossen. Soms lukt dat niet en krijgen de slechte bacteriën of schimmels de overhand down under. En dat kan klachten opleveren.

Herken je klacht

Welke klachten je krijgt, hangt ervan af of de balans is ontregeld door overgroei van schimmels of door overgroei van bacteriën. Vaak worden schimmelinfectie en bacteriële infectie met elkaar verward. Niet zo handig, want dikke kans dat je je klacht dan ook verkeerd gaat behandelen en de symptomen zelfs erger worden. Ga bij twijfel even langs je huisarts.

Dit zijn je klachten bij:

vaginale schimmel

– Jeuk

– Ruikt niet

– Afscheiding is wit en vlokkerig

bacteriële infectie

– Jeuk

– Visachtige geur

– Afscheiding is kleurloos tot lichtgrijzig

– Meer afscheiding dan normaal



Niet voor de poes

Ga niet zitten rommelen met inlegkruisjes en was je vagina zeker niet met zeep. Zeep is slecht voor je poes, het kan je vaginale balans verstoren waardoor je klachten kunnen toenemen. Terwijl je juist die balans tussen de goede en slechte bacteriën wilt herstellen. Met de medische hulpmiddelen van Multi-Gyn kun je vaginale klachten behandelen.

Multi-Gyn ActiGel* behandelt bacteriële vaginose. Het werkt direct verzachtend bij jeuk en irritatie en vermindert onaangename vaginale geur en afscheiding. De gel is gebaseerd op natuurlijke ingrediënten en bevat plantaardige extracten die de vaginale flora optimaliseren en schadelijke bacteriën op een natuurlijke manier neutraliseren. Als je ActiGel gebruikt, heb je minder jeuk en irritatie, en neemt ook de geur en hoeveelheid afscheiding af. Het fijne is dat deze gel gewoon bij de drogist te koop is.

* Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

KOAG/KAG-nr. 4135-1119-4683