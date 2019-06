Gerjanne van Gink voor #ikbepaalzelf: ‘het is een goed idee, ik moét doorgaan’

Als Gerjanne van Gink (32) een doel voor ogen heeft, gaat ze er vol voor. Wat haar omgeving er ook van denkt. Ze zet dan ook alles op alles om haar smart mirror tot een succes te maken.

Grootste droom: ‘Dat mijn spiegel straks op de markt is en veel wordt verkocht.’

Grootste misstap: ‘Mezelf op zakelijk gebied te afhankelijk opstellen naar partijen en geen duidelijke vragen stellen.’

Grootste talent: ‘Als ontwerper los je vaak een probleem op. Ik ben goed in het observeren van de doelgroep: wat is het probleem? En vervolgens verbanden leggen om de oplossing te vinden.’

Ongekend talent: ‘Piano spelen. Ik ben vier jaar geleden met pianoles begonnen en maak nu zelfs eigen composities.’

Ik vind mezelf rijk als: ‘werk, privé en gezondheid goed gaan en ik gelukkig ben. Ik ben net moeder geworden, dus het is nog even zoeken naar de werk-privébalans. Ik werk nu drie dagen in de studio en een dag in de zorg. Uiteindelijk hoop ik met dat laatste te kunnen stoppen.’

Mijn grootste idool: ‘Neelie Kroes, vanwege haar power en ambitie.’

Droombaan vroeger: ‘Op de ambulance werken. Een heldhaftige baan. Ik keek vroeger ook altijd naar die tv-programma’s over de spoedeisende hulp.’

Droombaan nu: ‘Die ben ik nu aan het creëren. Verder zou ik het ook heel leuk vinden om zorginstellingen te helpen bij de innovering.’

Ik bepaal zelf…

‘Welke weg ik kies. Dat zat er al jong in. Ik ben van het vmbo naar het hbo gegaan en heb daarna nog een master gedaan. Vanuit huis werd ik niet echt aangemoedigd om door te studeren. Daar was het idee: je doet een opleiding, gaat werken en werkt je binnen je werkveld omhoog. Maar ik droomde er juist van om te studeren aan de Kunstacademie, ook omdat ik wist: nu ben ik nog jong en wil ik zo veel mogelijk leren. Ik koos voor productvormgeving en heb de smart mirror ontwikkeld, een spiegel voor mensen met Alzheimer. Het idee voor deze spiegel ontstond tijdens mijn master, toen we de opdracht kregen om iets innovatiefs voor de zorg te ontwikkelen. Ik werk in een verpleeghuis op een afdeling met dementerende ouderen en merkte dat ik vaak handelingen moest voordoen, zoals tandenpoetsen. Als je een tandenborstel alleen aangeeft, weet een dementerende oudere vaak niet wat hij ermee moet. Zo is mijn idee voor de smart mirror ontstaan. Op deze spiegel verschijnt een filmpje die handelingen voordoet. We zijn nog in de testfase, maar het idee is dat er filmpjes worden afgespeeld aan de hand van een bepaald dagritme. Zo’n filmpje wordt door een sensor gestart en stopt als de spiegel hoort dat de handeling is afgelopen. Er zijn inmiddels drie zorginstellingen die ‘m willen testen.’

Meest leerzame moment

‘Het proces waarin ik nu zit om zorginstellingen erbij te betrekken. De eerste keer dat ik dat deed, stelde ik me heel afhankelijk op. Ik dacht: ik heb jullie nodig om te kunnen testen. Inmiddels weet ik dat zij ook graag willen dat de spiegel wordt getest, zodat ze ‘m daarna kunnen gebruiken. Nu ik weet dat ze mij ook nodig hebben, zitten we heel anders met elkaar aan tafel.’

Trots op

‘Dat ik naar mogelijkheden blijf zoeken om verder te komen met mijn product, ondanks een aantal moeizame momenten. Zoals in het eerste jaar, toen ik met een partij in gesprek ging voor een samenwerking, maar eigenlijk helemaal niet zo goed wist wat ik precies van ze wilde. Daardoor duurde het heel lang en ging het uiteindelijk niet door. Op dat moment dacht ik: wat ben ik eigenlijk aan het doen? Maar nadat ik alles uit frustratie een paar weken had laten liggen, begon het toch weer te kriebelen. Want ik wist: het is gewoon een goed idee, ik moét doorgaan. De positieve reacties die ik krijg, helpen hier ook bij. Inmiddels heb ik al vaak geëxposeerd, waaronder op de Milaan Design Week, en dan wordt mijn spiegel gezien als een voorbeeld voor ontwerpen voor de toekomst.’

De toekomst

‘In de zorg komt steeds meer aandacht voor innovatie en binnen de gemeente voor de groeiende groep ouderen met Alzheimer en dementie. Er wordt naar oplossingen gezocht om de samenleving zo in te richten dat deze groep langer thuis kan blijven wonen. Zo ben ik door de Gemeente Rotterdam gevraagd om speciale routes te ontwerpen om boodschappen te doen of een ommetje te maken. Zo testen we nu met visuele uitingen op straatmeubilair. Denk bijvoorbeeld aan een fluorescerende kleur op lantaarnpalen met voor elke route een bepaalde kleur. Het zou mooi zijn als steeds meer bedrijven en gemeenten de waarde van creatieve ontwerpers gaan inzien.’

