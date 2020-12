Gezond Geldgesprek: Esther en Femke over voor jezelf beginnen

In de serie Gezonde Geldgesprekken gaan vrouwen met elkaar in gesprek over geld. Over geld praten we niet snel. Toch is dat wel belangrijk, omdat we van elkaar kunnen leren. Deze week hebben Esther (41) en Femke (34) het over voor jezelf beginnen. Femke is na elf jaar uit loondienst gegaan en werkt nu freelance als marketing consultant. Esther heeft in 2019 haar baan opgezegd om zelfstandig aan de slag te gaan als opruimcoach.

FEMKE: ‘Welke stappen heb jij gezet om de switch te maken?’

ESTHER: ‘Voordat ik mijn baan helemaal opzegde, heb ik een tijdje twee tot drie dagen in de week gewerkt als planner. Dat gaf financiële zekerheid. Maar mijn vriend zag dat ik echt enthousiast was over het opruimen en stelde voor een dag extra te gaan werken. De financiële zekerheid die dat bood, was het zetje dat ik nodig had om echt voor mijn eigen bedrijf te durven gaan. Op mijn veertigste verjaardag ging mijn site live. Dat is nu een jaar geleden. En jij?’

FEMKE: ‘De geboorte van mijn zoontje was de grootste drijfveer om het anders te gaan doen en mijn eerste klus werd me eigenlijk in m’n schoenen geschoven. Vanaf dat moment was ik zzp’er. Ik ben daarin erg gesteund door mijn man. Hij zei: ‘Ga het maar doen en als het niet lukt, verzin je wel weer wat anders.’ Ik moet het echt hebben van mijn netwerk. Dus veel koffie drinken en belletjes doen.’

ESTHER: ‘Hoe ga jij om met de onzekerheid dat er niet vast iets binnenkomt?’

FEMKE: ‘Ik denk dat het belangrijk is om in gesprek te blijven met je partner over hoe je het financieel gaat doen. Wees open en kijk wat kan en wat niet. Durf het risico te lopen met de kans dat het misgaat.

Je moet als freelancer gewoon mazzel hebben dat het allemaal jouw kant op valt. Als dat gebeurt, is het goed geld verdienen. Zo niet, dan is het weer even spannend. Het is momenteel sowieso een onzekere tijd. Zo heb ik nu een klus tot maart, wat er daarna gebeurt, weet ik niet. Maar daar laat ik me niet door tegenhouden.’

ESTHER: ‘Ja precies, anders kun je altijd wel een excuus verzinnen. Ik vond investeringen doen heel lastig. Want je weet gewoon niet of je het terug gaat verdienen. Betaalt die camera waarmee ik voor- en na-foto’s maak zich bijvoorbeeld terug? Ik gebruik mijn inkomsten om weer te investeren en te groeien.’

ESTHER: ‘Hebben jullie een buffer?’

FEMKE: ‘Ja, sinds wij een gezamenlijke rekening hebben, hebben we een buffer zodat we niet op korte termijn in de rode cijfers kunnen belanden. En omdat mijn man in loondienst is, hebben we sowieso een vaste inkomstenbron.’

ESTHER: ‘Mijn vriend en ik zorgen er wel voor dat we een half jaar zonder salaris kunnen. Hij is ook zelfstandige namelijk. Ik heb een hele tijd niet gewerkt nadat de oudste werd geboren dus ik heb zelf geen buffer. Maar we zijn samen dus zijn buffer is ook de mijne.’

FEMKE: ‘Heb jij een zakelijke rekening en betaal je jezelf uit?’

ESTHER: ‘Nee, ik ben gewoon begonnen met m’n privérekening en de helft zet ik weg naar een spaarrekening; voor het betalen van de BTW en belasting. Dat is natuurlijk nog niet zoveel als je net begint, maar dat laat ik dan een leuke bonus op mijn spaarrekening zijn. Ik ken genoeg zzp’ers die daar nat op gaan.’

FEMKE: ‘Maar gaat dat dan wel allemaal goed met de Belastingdienst en zo?’

ESTHER: ‘Ja, je maakt gewoon alles aan bij de KvK en de Belastingdienst en dan regelt het zich eigenlijk allemaal vanzelf. Dat zei onze boekhouder ook. Begin gewoon maar schrijf wel alles op. Hoeveel je werkt en waar, of je met de auto of de fiets naar een klant gaat, al dat soort dingen.’

FEMKE: ‘Hoe heb jij het met de verzekeringen geregeld?’

ESTHER: ‘Ik heb wel een standaard aansprakelijkheidsverzekering maar een arbeidsongeschiktheidsverzekering heb ik bijvoorbeeld niet. Dat moet ik eigenlijk wel doen. Mijn vriend zit wel bij een soort Broodfonds. Stel dat hij tijdelijk niet meer kan werken, krijgt hij vanuit dat fonds nog twee jaar doorbetaald. Dan hebben we twee jaar om alternatieven te bedenken, of dat nou qua werk of huisvesting is. Moet genoeg zijn denk ik dan.’

FEMKE: ‘En pensioen, hoe doe je dat?’

ESTHER: ‘In datzelfde fonds stort mijn vriend jaarlijks een bedrag op een pensioenrekening waarmee wordt belegd. Dat is ons potje. En we hebben een koophuis. Je kunt er natuurlijk voor kiezen daar later een deel van je pensioen uit te halen.’

FEMKE: ‘Pensioen blijft altijd een beetje zo’n vaag gebied. Ik wil het niet zomaar aan de kant schuiven, maar ik kan nu nog niet goed inschatten hoe belangrijk het gaat zijn.’

ESTHER: ‘Het is goed om daar met iemand over te praten, want als je op internet gaat zoeken, zie je door de bomen het bos niet meer.’

