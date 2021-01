Gezond Geldgesprek: Niny en Lidewij over sparen en financiële buffers

In de serie Gezonde Geldgesprekken gaan vrouwen met elkaar in gesprek over geld. Over geld praten we niet snel. Toch is dat wel belangrijk, omdat we van elkaar kunnen leren. Deze week hebben social media specialist Niny (27) en creative producer/social media manager Lidewij (31). Lidewij heeft haar studieschuld afgelost door te beleggen, Niny heeft er bewust voor gekozen haar schuld nog niet af te lossen.

NINY: ‘Hoe zorg jij voor inzicht in je inkomsten en uitgaven?’

LIDEWIJ: ‘Ik heb wel voor mezelf op een rijtje wat er maandelijks aan vaste lasten en dergelijke uit moet. Wat er binnenkomt verschilt per maand omdat ik wel eens freelance klussen doe. Dus echt een balans opmaken is lastig. Als m’n salaris binnenkomt zet ik sowieso een deel opzij voor m’n vaste lasten en alles wat er overblijft zet ik op een spaarrekening. Dat probeer ik te sparen maar dat lukt niet altijd, omdat ik bijvoorbeeld een mooie jas zie of uit eten wil. Ik zie wel dat die spaarrekening groeit maar weet niet precies met hoeveel. Hoe zit dat bij jou dan?’

NINY: ‘Bij mij is het ook lang zo gegaan maar nadat ik een cursus beleggen heb gedaan, heb ik een switch gemaakt. Ze deelden daar een template waarin je kan invullen wat er elke maand in- en uitgaat. Sinds ik dat lijstje heb, ben ik er vrij bewust mee bezig. Best confronterend want ineens zie je dat je dat je nog allerlei abonnementen hebt waar je geen gebruik van maakt. Ik sluis ook een deel weg voor de vaste lasten zodra m’n salaris binnenkomt. Binnen mijn rekening heb ik daarnaast een soort spaarpotjes gemaakt voor verschillende uitgaven. Dat werkt goed. Want als bijvoorbeeld mijn speelpotje leeg is, weet ik dat ik die maand geen leuke dingen meer kan doen of die nieuwe broek kan kopen. Daar hou ik me dan ook aan. Maar net als jij freelance ik ook naast m’n werk dus komt er de ene maand meer binnen dan de andere. Die extraatjes gaan dan meestal wel naar m’n speelpotje en niet naar de spaarpot.’

LIDEWIJ: ‘Heb jij een spaardoel voor jezelf gesteld?’

NINY: ‘Niet echt, maar ik wil wel graag een huis kopen binnen nu en vijf jaar. Verder vind ik het belangrijk een buffer te hebben zodat ik drie tot zes maanden zonder werk kan leven. Dat vind ik een fijn idee, zeker nu we een kind hebben.’

LIDEWIJ: ‘Een huis kopen heeft voor mij ook prioriteit. Maar in mijn achterhoofd zit ook al mijn pensioen. Ik heb vijf jaar als freelancer gewerkt en niks opgebouwd, dus ik denk er wel over na hoe ik dat

ga opvangen. Ik vind het interessant hoe je geld voor je kan laten werken. Meer geld, wordt altijd meer geld, zeggen ze. Mijn droom is dat we later een extra huis kunnen kopen voor de verhuur en dat dat mijn pensioen is.’

NINY: ‘Dat is ook een vorm van beleggen, vastgoedbeleggen. Maar goed, eerst maar eens dat eerste huis. Dat is al lastig genoeg.’

LIDEWIJ: ‘Heb jij nog een studieschuld?’

NINY: ‘Ja, ik heb 10.000 euro studieschuld. In het begin zat ik daar wel mee en wilde ik die zo snel mogelijk aflossen. Maar ik betaal geen rente, dus het loont meer om het geld op mijn spaarrekening

te beleggen. Dan levert het me nog iets op. Gevoelsmatig los ik die schuld liever af, maar financieel is dat niet per se het slimste.’

LIDEWIJ: ‘Ik had bijna het dubbele aan schuld en heb er met het oog op de toekomst voor gekozen die in een keer af te lossen, zodat een huis kopen bijvoorbeeld makkelijker wordt. Een deel van het geld genereerde ik met beleggen en de rest was spaargeld. Als ik jou nu hoor, vraag ik me af of dit de beste keuze is geweest. De vraag is wat meer waard is voor het krijgen van een hypotheek: spaargeld of het niet hebben van een studieschuld.’

NINY: ‘Volgens mij verschilt dat per hypotheekverstrekker. Voor de een weegt eigen geld zwaarder, voor de ander schuldenvrij zijn. Maar ik begrijp jouw keuze, jij hebt die kopzorg niet meer.’

NINY: ‘Hoe lang heb jij belegd?’

LIDEWIJ: ‘Mijn beste vriendin heeft me geïntroduceerd in de wereld van beleggen. Ik had wat geld op mijn spaarrekening, maar dat leverde niks op. Toen ben ik, een beetje voor de lol, gaan beleggen in bedrijven die me na aan het hart staan, vooral techbedrijven. Het ging goed, maar al gauw was ik er behoorlijk obsessief mee bezig. Dus toen ik na een jaar mijn doelbedrag had behaald en wist dat ik mijn studieschuld kon aflossen, vond ik dat een goed moment om er ook weer mee te stoppen. Overigens heb ik nu wel spijt dat ik in maart, april niet weer ben ingestapt, toen alle beurzen waren gecrasht door corona. De interesse is er nog steeds, dus misschien ga ik binnenkort ook wel voor langere tijd beleggen in een pensioenfonds.’

NINY: ‘Wel cool dat jij al in een jaar je doel hebt behaald. Dat zie ik ook wel zitten. Maar ze zeggen vaak dat de beste beleggers dode beleggers zijn; dat je geld super lang moet laten staan om de kans op veel rendement te vergroten. Ik denk dat je vooral alleen moet beleggen met geld dat je niet nodig hebt. En geen paniekvoetbal spelen.’

NINY: ‘Heb jij andere spaartips?’

LIDEWIJ: ‘Wat mij altijd erg helpt is een helder doel. Toen ik naar Australië op vakantie wilde, was ik super gemotiveerd en kon ik dus makkelijk 500 euro per maand sparen. Binnen mijn spaarrekening had ik een aparte rekening geopend met een mooie afbeelding erbij. Zonder zo’n doel ben ik veel makkelijker met het uitgeven van geld.’

NINY: ‘Die aparte rekeningetjes werken voor mij dus ook heel goed. Hierdoor heb je het gevoel dat je dat geld niet hebt en geef je het dus ook niet uit. En mijn tip voor ondernemers is: zet meer belastinggeld opzij dan je moet betalen. Dan is de kans groot dat je veel geld terugkrijgt het jaar erop. En wat ik tegenwoordig ook doe is geld pinnen voor de hele week. Dat is dan het geld wat we mogen uitgeven aan boodschappen. Ik merk dat ik daardoor veel bewuster ben van wat ik uitgeef dan wanneer ik alles met m’n pas betaal. Alleen is het nu met corona weer niet zo gewenst om contant te betalen. En nog een tip voor ouders: wij zetten de kinderbijslag op een beleggingsrekening voor ons zoontje. Zeker weten dat dit tegen de tijd dat hij volwassen is, meer waard is.’

LIDEWIJ: ‘En bespaartips?’

NINY: Ja, daar ben ik dus niet echt goed in. Hoewel ik nu wel aanmerkelijk minder geld uitgeef aan taxi’s en bestelmaaltijden dan toen ons zoontje er nog niet was. Maar op boodschappen kan ik echt meer besparen. En mijn abonnementen en goede doelen monitor ik ook niet genoeg. Ook hoor ik vaak dat je ieder jaar moet overstappen van zorgverzekeraar of energieleverancier maar dat doe ik dus ook niet.

LIDEWIJ: ‘Nee, ik ook niet. Dat vind ik gedoe. En voor de rest denk ik dat het echt een mindset is. Je moet je bewust worden van wat en waar je kunt besparen. En wat dat je op jaarbasis oplevert. Ik moet echt minder makkelijk worden.’

NINY: ‘Ja, maar gemak is mij ook wel echt wat waard nu met een klein kind. Dus besparen heeft in die zin niet altijd prioriteit.’

