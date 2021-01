Zo krijgt jouw tafel de glansrol die hij verdient

De tafel is misschien wel de belangrijkste plek in huis. Gezellige avonden met vrienden, een romantisch diner voor twee of knutselen met je nichtje, het gebeurt allemaal aan tafel. Je kunt het dus maar beter zo gezellig mogelijk maken, en zo doe je dat.

Neem de tijd voor elkaar

Het is verleidelijk om die maaltijd of het ontbijt even snel tussendoor te doen of keer op keer te kiezen voor makkelijk. Want er is werk, want er is Netflix, want je wilt ook nog een beetje bewegen. Allemaal fair points maar in deze rare tijden is het juist belangrijk om even stil te staan met z’n allen, voordat iedereen weer zijn gang gaat.

Creëer sfeer

Die looks spelen natuurlijk ook een rol als je het gezellig wilt maken aan tafel. Een mooie bos bloemen of takken doet het altijd goed, maar met een tafelzeil kun je je tafel ook mooi aankleden. Soms is dat uit praktisch oogpunt om je tafel te beschermen maar je kunt zo’n zeil net zo goed inzetten als sfeermaker. Op tafelzeilonline.com vind je honderden printjes, patronen en materialen om je tafel mee op te fleuren.

Apparaten weg

Tablets, smartphones, tv’s en games, allemaal handig en vermakelijk, maar aan tafel heb je ze niet nodig. Al deze apparaten zorgen alleen maar voor ruis op lijn. Dus wil je echt goede gesprekken aan tafel en de tijd maken voor elkaar, spreek dan af om de apparaten aan tafel weg of uit te laten.

Maak van je tafel een knutseltafel

Heb je kinderen? Dan weet je waarschijnlijk dat je ze geen groter plezier doet door lekker samen te tekenen, schilderen of knutselen. Maak een schilderij of ga aan de slag met papier maché. Juist als je kinderen mogen knoeien en kliederen, hebben ze de grootste lol. Ben je bang dat het kroost je tafel beschadigt, gebruik dan een tafelzeil om je tafel te beschermen.

Het mooiste servies

Servies speelt een glansrol aan tafel. Wil je dat echte dinergevoel creeren, dek je tafel dan in met meerdere borden op elkaar. En geef je gerechten de ruimte. Een eenvoudig soepje krijgt in een groot chique bord nou eenmaal meer bewondering dan in een simpel kommetje.

