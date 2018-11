Goed voor het milieu én je portemonnee: doe dít elke twee maanden met je auto

Hij brengt ons naar het werk, naar vrienden en familie of naar de sportvereniging. Als de afstanden te groot zijn, wanneer we een luie dag hebben of als de locatie niet goed bereikbaar is met het ov. Wie kan er tegenwoordig nog zonder auto?

Viva samen met Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Wist jij dat de banden voor een groot deel de prestaties van de auto bepalen? De meesten van ons denken bij de prestatie van een auto al snel aan de snelheid of het model van de wagen. Maar niets is dus minder waar. De kwaliteit van de banden beïnvloedt in grote mate de veiligheid, brandstofkosten geluidshinder en slijtage van een auto. En toch zijn veel mensen niet op de hoogte van de belangrijke rol van autobanden: meer dan 60 procent van de autobanden in Nederland hebben bijvoorbeeld een te lage bandenspanning. Say what?! Een te lage bandenspanning zorgt voor een langere remweg, hoger verbruik en snellere slijtage van de banden. Gevaarlijk en hartstikke zonde dus.

Pump it

Het mooie is dat een lage bandenspanning zo verholpen kan worden: door elke twee maanden je banden op te pompen. Dit scheelt in eerste instantie CO2, want je rijdt zuiniger en daarnaast is het ook veiliger en rijd je stiller. Daarnaast is het belangrijk dat je je laat adviseren over welke banden bij je rijstijl en auto passen, wanneer je nieuwe banden aanschaft. Al met al bespaar je hierdoor € 100 euro per jaar. En belangrijker: je bent duurzaam bezig! Ben jij zo iemand die dit gegarandeerd vergeet? Schrijf het dan op in je agenda! Noteer dat je elke twee maanden op een vaste dag je banden oppompt.

Snelle voordelen

Oké, nog één keer de slimme voordelen op een rijtje. Met een goede bandenspanning:

Rijd je veiliger (kortere remweg en betere wegligging)

Rijd je schoner: minder Co2 uitstoot en minder plastics in het milieu als gevolg van bandenslijtage

Rijd je stiller: je banden maken minder lawaai

Rijd je goedkoper: je verbruik wordt lager (je kan tot €100 per jaar besparen)

Weet je niet waar of hoe je je banden moet oppompen of wat de juiste bandenspanning? Kijk voor meer info op kiesdebesteband.nl en geefjebandenlucht.nl