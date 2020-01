Je goede voornemens volhouden dankzij 1 stuk fruit

Door ál die decemberborrels en -festiviteiten kwam het er afgelopen maand even iets minder van. Maar nu is het tijd om weer in beweging te komen. Extra motivatie nodig? Met een kiwi in je pre-workoutritueel wordt je sportieve gedrag extra beloond. Kiwi’s hebben namelijk het bijkomende effect dat glucose minder snel door het lichaam wordt opgenomen en langzaam in de bloedbaan wordt vrijgegeven . Eet een kiwi voor je gaat sporten en je profiteert van deze trage energieafgifte. Groene kiwi’s bevatten bovendien een wonder-enzym dat voedingseiwitten sneller afbreekt. Lang verhaal kort: eiwitten worden sneller opgenomen door de spieren.

Rust nemen



Het fijne van sporten is dat je daarna ook rust moet nemen. Want in een tijd van fitte lijven en hoge verwachtingen op werk, vergeten we nog weleens om ook voldoende op te laden. Gelukkig is daar Netflix to the rescue. Lekker relaxen en 100 procent me-time. Maar tijdens het bingewatchen is de verleiding om te gaan snacken ook groot. Je lepel in een beker ijs zetten, gaat dan ongemerkt. Maar past natuurlijk niet bij die positieve plannen voor het nieuwe jaar. Zet je lepel daarom eens in een kiwi. Dat hapt minstens net zo lekker weg en past wél in je plaatje.