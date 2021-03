Gourmetten met Pasen: 4 tips voor een topavond

Het is de hoogste tijd voor wat vertier en gezelligheid. Dus gaan we dit jaar gourmetten met Pasen. En wat ons betreft niet alleen dit jaar. Hoe je dat aanpakt in coronatijd? Nou zo!

VIVA samen met Calvé

Gourmetten, waarom zou dat alleen met Kerst kunnen? Met Pasen gourmetten is minstens zo gezellig. Vooral als je zo te werk gaat.

Shop met hetzelfde lijstje

Met een grote groep vrienden gourmetten zit er helaas nog even niet in. Maar dat mag de pret niet drukken. Ga allemaal shoppen met hetzelfde boodschappenlijstje. Zodat jullie met Pasen dezelfde wijn drinken en dezelfde lekkere gerechtjes bereiden in jullie pannetjes. Wie er aan het hoofd van de tafel zit? Je laptop, want dit jaar gaan we zoomen tijdens het gourmetten. Zo zijn jullie gezellig samen maar helemaal coronaproof.

Maak er iets moois van

Sauzen maken het verschil met gourmetten dus zet je tafel er gerust vol mee. Calvé heeft voor elk gerecht wel een passende saus. Calvé knoflooksaus voor bij de (vegetarische) gyros, BBQ saus voor je gegrilde groenten en pindasaus om jullie stokbroodjes in te dippen. Ook Danny Jansen, tv-chef van 24kitchen, maakt al zijn gerechten af met de sauzen van Calvé. Kijk hieronder hij een cocktail met gamba’s aftopt met een heerlijke whisky cocktailsaus.

Samen met Calvé ontwikkelde Danny nog veel meer gourmetgerechtjes die jullie echt willen proberen met Pasen. Begin met zijn Paasomelet, dan zit de Paassfeer er meteen goed in. Op het YouTube kanaal van Calvé vind je trouwens nog veel meer gourmet recepten.

Weg met die geur

De geur van gebakken vlees is nou niet per se een geur waar je de volgende ochtend ook nog blij van wordt. Gelukkig is tijdens Pasen de kans groot dat de deuren of ramen open kunnen. Of misschien kunnen jullie zelfs de pannetjes buiten zetten. Zo niet, dan doet een pannetje met water en azijn op het vuur wonderen tegen de geur. Citroen of kaneelstokjes werken ook, lees er meer over in dit artikel.

Gooi zo weinig mogelijk weg

Eten weggooien is echt zonde. Koop daarom in met beleid en haal vlees en vis pas uit de koelkast als jullie gaan beginnen. Als je dan toch iets overhoudt, kun je het misschien nog bewaren. Heeft het langer dan 2 uur buiten de koelkast gelegen, bak de restjes dan meteen nog even in je pannetje of op de plaat. Zo kun je er zeker nog een paar dagen van smullen.

Gourmetten met Pasen is lekker ongecompliceerd genieten. En daar is Calvé groot voorstander van. Daarom heeft Calvé nog veel meer gourmetweetjes en recepten voor je. En natuurlijk een overzicht van alle sauzen die je erbij kunt halen. Voor meer leuke gourmetrecepten ga naar Calvé. Heb een gezellige avond!