Graciëlla van Vliet over #ikbepaalzelf: ‘Diezelfde dag heb ik mijn baan opgezegd’

Graciëlla van Vliet (25) droomde ervan na haar studie voor zichzelf te beginnen. Ze vond al snel een businesspartner mét een gouden idee. Volgende stap: hun bedrijf over de grens uitbreiden.

Tekst Kim Buitenhuis Foto Maurits Dewina

Grootste droom: ‘Voor mijn veertigste financieel onafhankelijk zijn. Al zal ik niet stoppen met werken, daarvoor vind ik het allemaal veel te leuk. Ik ben ook niet het type dat ’s avonds gaat Netflixen. Ik ontwerp en maak liever kleding, daar heb ik laatst een cursus voor gevolgd.’

Grootste misstap: ‘Vooraf had ik niet bedacht wat er allemaal komt kijken bij het begeleiden van een team. Ik dacht eerst: ik leg het gewoon een keer uit, dan is het duidelijk en kan ik weer verder met mijn eigen ding. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Daardoor kwam niet iedereen meteen goed tot zijn recht. Dat pak ik nu dus anders aan, ik begeleid mijn mensen echt.’

Grootste talent: ‘Ik ben zowel alfa als bèta. Ik hou van wiskunde, maar ben ook creatief. Ik kan een goed salesgesprek houden, maar ook meepraten over programmeren. Die combinatie zie je niet veel.’

Ongekend talent: ‘Ik kan heel makkelijk dingen onthouden. Vaak nutteloos, maar wel grappig. Zo ken ik na een restaurantbezoek alle gerechten op de kaart uit mijn hoofd.’

absoluut niet goed in: ‘Alles wat met muziek te maken heeft: ik kan zelfs niet op de maat in mijn handen klappen.’

Ik vind mezelf rijk als…:‘…ik zie hoe wij een inspirerende werkomgeving creëren waardoor niet alleen wijzelf energie uit ons werk halen, maar de rest van ons team ook.’

Grootste idool: ‘Neelie Kroes. Zij is een megapowervrouw en vast al lang financieel onafhankelijk, maar nog altijd even actief.’

Droombaan vroeger: ‘Eerst prinses en later rechter. Tot bleek dat je daarvoor gekozen moet worden. Voor mij te onzeker.’

Droombaan nu: ‘Wat ik nu doe. Ik heb alle vrijheid om te doen wat ik denk dat nuttig is. De reacties van mensen laten ook zien dat we echt van waarde zijn voor hen en anderen helpen.’

Ik bepaal zelf…

‘…dat ik alleen doe wat ik leuk vind. Ik las onlangs dat zeventig procent van de mensen niet blij is met hun baan. Bizar! Helemaal als je bedenkt dat je aan werken zo’n beetje het grootste gedeelte van je tijd kwijt bent. Ik ga gelukkig elke dag met plezier aan het werk. Tijdens mijn studie econometrie droomde ik er al van te ondernemen. Naast wiskundige kennis wilde ik graag zakelijk en commercieel inzicht opdoen. Die kans kreeg ik via mijn opleiding en de samenwerking die ze hadden met een ondernemerswedstrijd in Australië. Daar ontwikkelde ik een app om internationale en nationale studenten te koppelen. Een te gekke ervaring die ervoor zorgde dat ik het liefst direct na mijn studie een onderneming wilde starten. Maar dan moest ik wel eerst het gouden idee én een businesspartner hebben; ik zag mezelf namelijk niet in m’n eentje op een zolderkamertje zitten. Dat idee en die partner kwamen alleen niet meteen, dus na mijn afstuderen ging ik eerst fulltime als consultant aan de slag. Eén keer per maand moest ik daarvoor in China werken, in korte tijd ben ik op verschillende plekken geweest, van Shanghai tot Hongkong. Heel leuk en afwisselend. Maar toen kwam mijn vriendin Chantal op het idee voor Closure: een organisatie die voor nabestaanden alle opzeggingen en contractovernames regelt. Het idee werd geboren toen Chantal een notificatie kreeg van Facebook om haar oma te feliciteren terwijl zij vijf jaar daarvoor al was overleden. Daar zit je als nabestaande echt niet op te wachten, net zomin als op alle administratieve rompslomp na het overlijden van een dierbare. Er zijn vaak lange wachttijden en je krijgt soms pijnlijke bevestigingsmails als ‘Jammer dat u weggaat. Veel plezier bij uw volgende telecomprovider.’ Bizar genoeg bestond er nog geen organisatie die dat allemaal afhandelt, dus besloten wij dat op te zetten. Diezelfde dag nog hebben we allebei onze baan opgezegd. Daar hebben we nog geen moment spijt van gehad.’

Moeilijkste keuze

‘Beslissen waar ik mijn tijd aan besteed. Zo heb ik tijdens mijn master samen met een studiegenoot een foodtruck gerund, geïnspireerd door onze liefde voor koken. We vonden een geschikt busje, lieten dat ombouwen en besloten te focussen op pokébowls. Van grote food festivals tot bedrijfsfeesten: we zijn overal geweest. Fantastisch! Totdat het niet meer te combineren was met onze huidige baan. Met pijn in ons hart hebben we ’m verkocht. Het liefst zou ik alles tegelijk doen, maar dat kan nu eenmaal niet.’

Leerzaamste keuze

‘Het opzetten van een eigen bedrijf. Van een bv starten tot investeringen ophalen: ik had geen idee. Veel mensen willen eerst in loondienst ervaring opdoen, maar volgens mij leer je veel meer als je direct gaat ondernemen. Al dachten we in het begin dat we alles wel zelf konden, maar al snel kwamen we erachter dat we toch echt experts zoals een developer nodig hebben. Inmiddels geven we leiding aan een team van tien mensen.’

Toekomst

‘We focussen nu nog op Nederland. We willen hier een goede basis leggen, zodat we uiteindelijk over de grens kunnen uitbreiden. We hebben al gesprekken op de Franse en Belgische markt, want gek genoeg bestaat dit ook internationaal nog niet.’

Ik bepaal zelf staat voor eigen keuzes maken. Je eigen leven leiden. Het heft in handen nemen. Je eigen pad kiezen. Het staat voor women empowerment. In deze rubriek geeft VIVA vrouwen een podium om hun verhaal te vertellen, zodat ze andere vrouwen kunnen inspireren en empoweren. Ook meedoen? Deel je verhaal op social media onder de #Ikbepaalzelf.

Dit artikel komt uit VIVA-47