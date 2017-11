‘Als er ook om jouw grappen wordt gelachen, weet je dat je one of the guys bent’

Hetzelfde beroep in een compleet andere wereld. In deze portrettenserie horen de komende zeven weken steeds twee vrouwen elkaar uit over hun werk. Deze week: twee meiden ‘in de bouw’.

VIVA samen met Defensie

Iris Overdevest (24) is scheepsbouwer en onderofficier Jes Kluessjen (34) is Genist bij Defensie. Zij bouwt onder meer kampen voor ‘onze’ troepen in het buitenland. De mannenwereld waarin ze zich begeven, vinden ze heerlijk. ‘Maar toen ik een keer nodig moest plassen met tien mannen om me heen, was dat wel ongemakkelijk.’

Iris: ‘Toen ik klein was, wilde ik architect worden. Het liefst binnenhuis- of tuinarchitect. Die wens vervaagde en ik begon aan een studie journalistiek, maar miste de creativiteit. Ik wilde iets met mijn handen doen. Toen ben ik geswitcht naar de scheepsbouw.’

Jes: ‘Wat grappig. Ik wilde vroeger ook architect worden. Maar juist van gebouwen en niet van tuinen. Ik wilde mijn eigen huis kunnen ontwerpen. Mijn huidige woning heb ik voor een deel ook zelf gebouwd.’

‘Stoer. De Genie is binnen Defensie toch ook verantwoordelijk voor de bouw? Dus zover ben je er niet vanaf geweken.’

‘Dat klopt. Al heb ik ook nog even aan paardensport gedaan. Maar uiteindelijk wilde ik, net als jij, graag met mijn handen werken. Mijn opa is de reden dat ik uiteindelijk voor Defensie heb gekozen. Hij was ook militair. Daarnaast trok de humanitaire kant van het werk me aan. Dat je mensen echt kunt helpen. De ene keer plaats ik een brug, de andere keer bouwen we een klein ‘dorp’ met alle benodigde voorzieningen. Die afwisseling vind ik heel leuk. Maar dat er zo weinig vrouwen bij de Genie zitten, dat had ik niet verwacht.’

‘Wat is weinig dan: één op de hoeveel?’

‘Bij de Genie is één op de honderd een vrouw. Hoe is dat bij jou?’

‘Ik denk één op de tien. In alle bedrijven waar ik stage liep, was ik wel de enige vrouw. Dat vind ik overigens juist wel fijn. Ik hou erg van de grappen die mannen maken.’

‘Ja, humor op de werkvloer staat bij mij op nummer een. Bij ons worden er harde grappen gemaakt, ook over vrouwen. Ik ga soms echt stuk van het lachen. En maak net zulke harde grappen over mannen terug.’

‘Door die onderlinge humor voel je wel dat je ‘one of the guys’ bent, vind ik.’

Iris (links) en Jes (rechts)

‘Toch kan ik me soms nog wel een vreemde eend in de bijt voelen. Zo moest ik een keer mariniers uitleggen hoe een motorkettingzaag werkt. Nou, dan zie je ze wel even kijken, hoor.’

‘En hoe ga je daar dan mee om?’

‘Kennis is macht, dat is iets waar ik mezelf constant in push. Tijdens mijn opleiding liet ik geen steken vallen. Als ik bij een oefening bijvoorbeeld kaart moet lezen, is de weg kwijtraken geen optie. Daar zou nog lang over gegrapt worden.’

‘Dat is bij mij wel anders. Soms kan ik iets niet tillen, omdat het te zwaar is of te groot, maar dan helpen ze me gewoon. Ik denk dat de sfeer wat behulpzamer is.’

‘Oh, maar er is zeker wel saamhorigheid. Ik heb eens gehad dat ik moest plassen terwijl we in konvooi reden. Stoppen kon niet. Toen heb ik gewoon gezegd: ‘Jongens, ik moet echt héél erg nodig plassen. Heeft er iemand een flesje?’ Dat vinden ze dan net zo vervelend als ik. Toen werd er een plastic colafles opengesneden en hielden ze een doek om me heen. Vervolgens plaste ik het flesje vol, maar moest ik nog steeds. Dus hop, het flesje werd geleegd en ik kon weer verder plassen. Dat vergeet ik echt nooit meer.’

