Zo haal je het maximale uit soloseks

Bij gebrek aan avondjes uit, festivals en andere afleiding, heb je tegenwoordig alle tijd om de hand aan jezelf te slaan. En laat mei nou net de maand van de masturbatie zijn. Zo haal je het maximale uit je solosekssessies.

VIVA samen met EasyToys

Voor elke sessie gelden eigenlijk dezelfde basisprincipes. Zorg dat je schoon bent, je handen gewassen zijn en je nagels geknipt. Leg glijmiddel klaar en geef jezelf wat privacy. Zo staat niks een goede masturbeersessie meer in de weg.

Zorg voor een beetje sfeer

Je kunt heel functioneel te werk gaan, maar je kunt het ook wat leuker maken voor jezelf. Dus dimmen die lichten, aan die kaarsen, uit die telefoon en weg met die kat. Geen pottenkijkers graag. Een gang naar de slaapkamer is wat ons betreft geen must, de bank of het bad kunnen immers ook prima dienst doen als ondergrond.

Geef je lichaam de tijd

Ook hier geldt; je kunt meteen beginnen met vingeren, maar je kunt ook zorgen dat je eerst een beetje opgewonden raakt. Dat is namelijk echt het halve werk. Geef je lichaam de kans (en de tijd) om bloed naar de vagina te pompen en je zenuwen alert te maken. Bijvoorbeeld door aan die laatste keer te denken dat je geweldige seks had. Masseer ondertussen je borsten en zak dan langzaam af naar beneden. Om je lichaam voldoende voor te bereiden heb je ongeveer een kwartier nodig.

Kom in de juiste stemming

Om in de stemming te komen kun je dus aan je vriend of je ex denken of gewoon je fantasie de vrije loop laten gaan, maar er zijn natuurlijk ook andere middelen. Zo zijn er gelukkig steeds meer pornofilmpjes te vinden die vrouwen aanspreken. EasyToys verzamelde de 11 beste porno sites voor vrouwen. Een erotisch verhaal kan ook heel opwindend zijn. Je kunt het zelf lezen, of je laten voorlezen door voor een luisterboek te kiezen. Je weet zelf vast wat het beste werkt voor jou.

Ken je lichaam

Als je niet weet wat je lekker vindt, geniet je niet optimaal van soloseks. Het is daarom echt belangrijk een beetje lichaamsonderzoek te doen. En dat kost tijd. Je erogene zones leer je kennen door je handen langzaam over je lichaam te laten glijden en simpelweg te voelen. Wat doet je weinig, waarvan krijg je sidderingen? Sla geen plekje over. Grote kans dat je hier al flink opgewonden van wordt trouwens. Eindig je ontdekkingstocht bij je vagina.

Weet wat de poes wil

Eenmaal aangekomen bij je vagina weet je het antwoord op de vraag of je onderbroek al uit kan. Is aanraking te gevoelig, dan kan het prettig zijn door de stof heen over je clitoris te wrijven in plaats van rechtstreeks. Misschien vind je het sowieso fijner om het gebied rondom je clitoris te stimuleren in plaats van de clitoris zelf. Een beetje glijmiddel of vaginavocht is hoe dan ook prettig. Of je clitoris van zachte of harde wrijving houdt of van kleine tikjes, is iets wat alleen jij kunt ontdekken.

Probeer eens een luchtdrukvibrator

Een vibrator neemt je veel werk uit handen en kan een hele prettige manier zijn om jezelf te bevredigen. Vooral als je niet makkelijk kunt klaarkomen of al gauw ongeduldig wordt als je het klusje met je vingers moet klaarspelen. Er zijn tegenwoordig ontzettend veel soorten en modellen om uit te kiezen. Erg veel lof gaat uit naar luchtdrukvibrators. Dit speeltje stimuleert de clitoris met behulp van luchtdrukgolven. Het is net alsof er zachtjes aan je clitoris gezogen wordt. Met de hulpgids van EasyToys ontdek je of dit wat voor je is of dat een andere modelletje toch meer op jouw lijf geschreven is.

Masturberen kun je leren

Speciaal voor de masturbatiemaand mei verzamelde EasyToys de beste artikelen over masturberen op een handige masturbatiepagina. En natuurlijk alle producten die jou hierbij een handje helpen.