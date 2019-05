Heb jij jeuk down under? Dit kunnen de mogelijke oorzaken zijn

Niks is zo vervelend als vaginale jeuk. En als je de oorzaak nog niet weet, kan het ook nog eens schrikken zijn. Gelukkig is vaginale jeuk meestal onschuldig. Er kunnen verschillende oorzaken zijn, zoals een vaginale schimmelinfectie. Lees hieronder meer.

1. Vaginale schimmelinfectie

Vrouwen praten er liever niet over, maar meer dan de helft heeft wel eens last van een vaginale schimmelinfectie. Een vaginale schimmelinfectie, ook wel candida, is een infectie van de vagina die wordt veroorzaakt door bepaalde schimmelsoorten of gisten. Dit kan vaginale jeuk, een branderig gevoel en witte geurloze afscheiding veroorzaken.

Dat je af en toe een vaginale schimmelinfectie hebt is helemaal niet zo gek. Een vaginale schimmelinfectie kan elke vrouw overkomen. In de vagina leven namelijk schimmels en bacteriën. Tussen die schimmels en bacteriën bestaat een natuurlijk evenwicht. Soms raakt dit evenwicht verstoord. Bepaalde schimmels kunnen dan de overhand nemen en er ontstaat een schimmelinfectie.

2. Bacteriële vaginose

Ook een bacteriële vaginose komt veel voor bij vrouwen. Deze vaginale infectie wordt veroorzaakt door een verstoring van de zuurgraad van de vagina. Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld een nieuwe seksuele partner, het gebruik van antibiotica, het plaatsen van een spiraaltje of wanneer je jouw vagina wast met zeep. Als je een bacteriële vaginose hebt, kan het zijn dat je vagina niet heel fris ruikt (visgeur) en kun je last hebben van afwijkende waterige grijswitte afscheiding. Soms is dit in combinatie met vaginale jeuk.

3. Soa’s

Een soa, zoals gonorroe, genitale wratten, genitale herpes en schaamluis, zijn besmettelijke soa’s die je krijgt door iemand anders die het al heeft. Als je één van deze soa’s hebt, kan het zijn dat je last krijgt van jeuk rondom de schaamstreek.

De meeste soa’s zijn gelukkig makkelijk te behandelen, vaak door middel van antibiotica. Raadpleeg altijd je huisarts als je vermoedt dat je een soa hebt en laat je adviseren over de behandeling.

4. Hormonen

Wanneer je hormoonspiegel verandert, zoals bij je menstruatie, een zwangerschap of tijdens de overgang, kun je vaginale jeuk krijgen. Probeer tijdens deze periodes je vagina zo goed mogelijk te verzorgen. Dit kan door je tampons of maandverband geregeld te verwisselen en katoenen ondergoed te dragen. Probeer ook zeep te vermijden tijdens het wassen.

