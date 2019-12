Met deze cadeaus ga jij voor een hete kerst

De feestdagen vier je natuurlijk met je lover en een grote berg cadeautjes. Heb jij nog geen idee wat je kunt geven? Wij helpen je, met de spannendste kerstcadeaus voor onder de boom. Vergeet die verplichte kus onder de mistletoe, met deze cadeaus worden de koude maanden een heel stuk heter…

VIVA samen met Willie

Oh, Santa…

Je hebt geen open haard nodig om op te warmen na een wandeling door de sneeuw. Op Willie.nl heb je namelijk sexy lingerie setjes waar je partner het garandeert warm van krijgt. En jij dus ook… Je zorgen over het kerstdiner zijn hiermee ook direct verdwenen. Dit kerstdiner ben jíj het dessert!

Let’s play a game

Vergeet Triviant, Monopoly of 30 Seconds, deze kerst spelen jullie hele andere spelletjes! Wat dacht je van een opdrachtenspel waarmee je samen nieuwe standjes ontdekt, een bordspel waarbij jullie je erotische kennis testen, of een kaartspel met 69 erotische vragen en opdrachten voor jou en je partner? Met de spelletjes van Willie.nl eindigt iedereen als winnaar.

Samen pieken

Zorg jij graag voor cadeaus met een wow-effect? Dan word je vast heel blij van de Pleasurelab Moonshake™ Massager. Dit multifunctionele speeltje is een massage apparaat en clitorisstimulator in één. Leuk weetje: de Pleasurelab Moonshake™ Massager is speciaal ontworpen door Lisa, de sextoy designer van willie.nl. Zij studeerde af aan de TU Delft als industrieel ontwerper en gebruikt haar kennis bij het ontwerpen van sextoys. Daardoor zijn de Pleasurelab speeltjes niet alleen heerlijk in gebruik, maar ook voorzien van de nieuwste technieken. Zo heeft de Massager een verwarmende kop én speciaal ontworpen opzetstukken waarmee je de Massager kunt veranderen in een heerlijke duo vibrator. Voor hem en voor haar.



Naughty or nice

Kun jij echt nog niet wachten tot Kerst? Dan weten wij het perfecte cadeau voor jou: een erotische adventskalender! Tel samen af naar Kerst door elke dag een vakje te openen met daarachter een spannende opdracht of sexy toy. Kun jij de verleiding weerstaan om stiekem alle vakjes te openen?